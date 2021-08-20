Эпидемиолог рассказала, как на ситуации с коронавирусом может отразиться празднование Дня Независимости

По мнению врача, массовые мероприятия в честь 24 августа несут риски для ухудшения обстановки с коронавирусом

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки украинцы готовятся к масштабному празднованию юбилейного Дня Независимости. Массовые мероприятия ожидаются едва ли не в каждом регионе страны. Как на ситуацию с Covid-19 может повлиять празднование 30-летия Независимости Украины? "Телеграф" узнал ответ у врача-эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерины Сояк.

По ее мнению, насыщенная программа празднования накануне и непосредственно 24 августа в разных городах Украины влечет за собой ряд рисков, которые вероятно могут ухудшить эпидемиологическую обстановку.

"Если не рассматривать вопрос, нужно ли отмечать День Независимости в таком формате, а смотреть со стороны эпидемиологической ситуации, которую мы имеем, учитывать то, что мы готовимся к ухудшению ситуации и к эпидсезону, то, конечно же, массовые мероприятия не нужны. Они не обоснованы, — считает врач. — Поэтому тех рисков, которые будут на этих мероприятиях, однозначно можно было бы избежать. Их можно взвешивать, сравнивать, насколько высоки или нет, но эти риски есть".

Эпидемиолог отмечает, что массовые мероприятия в любом случае обуславливают увеличение числа контактных лиц. То есть это те люди, контактировавшие с больным коронавирусной инфекцией.

Так что не забываем придерживаться эпидемиологических норм, носим медицинские маски и помним о социальной дистанции.