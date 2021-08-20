Укр

Эпидемиолог рассказала, как на ситуации с коронавирусом может отразиться празднование Дня Независимости

Автор
Т. Ерохина
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
139
Эпидемиолог рассказала, как на ситуации с коронавирусом может отразиться празднование Дня Независимости Новость обновлена 19 августа 2021, 16:54
Иллюстративное фото

По мнению врача, массовые мероприятия в честь 24 августа несут риски для ухудшения обстановки с коронавирусом

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки украинцы готовятся к масштабному празднованию юбилейного Дня Независимости. Массовые мероприятия ожидаются едва ли не в каждом регионе страны. Как на ситуацию с Covid-19 может повлиять празднование 30-летия Независимости Украины? "Телеграф" узнал ответ у врача-эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерины Сояк. 

По ее мнению, насыщенная программа празднования накануне и непосредственно 24 августа в разных городах Украины влечет за собой ряд рисков, которые вероятно могут ухудшить эпидемиологическую обстановку. 

"Если не рассматривать вопрос, нужно ли отмечать День Независимости в таком формате, а смотреть со стороны эпидемиологической ситуации, которую мы имеем, учитывать то, что мы готовимся к ухудшению ситуации и к эпидсезону, то, конечно же, массовые мероприятия не нужны. Они не обоснованы, — считает врач. — Поэтому тех рисков, которые будут на этих мероприятиях, однозначно можно было бы избежать. Их можно взвешивать, сравнивать, насколько высоки или нет, но эти риски есть". 

Эпидемиолог отмечает, что массовые мероприятия в любом случае обуславливают увеличение числа контактных лиц. То есть это те люди, контактировавшие с больным коронавирусной инфекцией.  

Так что не забываем придерживаться эпидемиологических норм, носим медицинские маски и помним о социальной дистанции. 

Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Интервью
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Дата публикации
Категория
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан