Психолог пояснила, как родители могут помочь детям настроиться на школьный лад

Школьники вместе с родителями уже запасаются канцелярией, ожидая начала нового учебного года. Как экологично для психики ребенка перестроиться с каникул на школьный режим? На что обратить внимание родителям? "Телеграф" обратился за помощью к психологу, гостю и эксперту различных телепроектов Виктории Любаревич-Торховой.

Психологическая готовность первоклассников

Дети, идущие в 1 класс, должны обладать базовыми навыками. Например, уметь держать ручку, различать буквы и цифры, считать до десяти, писать свое имя и знать времена года. Самое главное в подготовке к школе, на что психолог рекомендует обратить внимание родителям первоклассников, это навык самообслуживания. Как минимум нужно научить детей проситься в туалет. Иначе новоиспеченный школьник может получить стресс в такой интимной ситуации. Если же ребенок ходил в детский сад, то у него могут быть свои, более непосредственные, манеры в этом вопросе. А нужно учитывать, что школьная обстановка предполагает определенные правила.

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"Тут нужно поднять руку, попроситься и сказать: "Пожалуйста, мне очень надо". Иногда дети очень стесняются. Тогда родители должны дать учителю инструкцию к своему ребенку. Сказать: "Смотрите, у меня достаточно стеснительный ребенок, поэтому давайте договоримся. Я его учу поднимать руку, а вы сами спросите, что он хотел — ответить или выйти". При этом, допустим, не говорить слово туалет", — поясняет Любаревич-Торхова.

Как настроить на школьный лад ребенка 9-12 лет

По словам психолога, школьники постарше скучают по одноклассникам и ждут возвращения за парты. Хотя и могут не признаваться в этом родителям.

"Когда мы говорим про деток средней школы, то подразумеваем 3-5 класс, учитывая этапы психологического развития, — уточняет эксперт. – Дети этого возраста уже поняли, что в школе нужно трудиться, преодолевать какие-то страхи, претерпевать, а дети в норме не любят этого делать. Мозг у нас, вообще, по природе своей ленится и избегает неудобств и трудностей. Поэтому дети часто не радуются началу учебного года, но благодаря локдауну соскучились за своими сверстниками. Им хочется с ними прыгать, кутить, веселиться. Так что они хотят в школу, даже если дома говорят обратное".

Психолог Виктория Любаревич-Торхова

Психолог рекомендует родителям не беседовать со своими чадами об учебе как таковой, а мотивировать их через приятные покупки. К примеру, говорить: "Давай купим тебе красивое платье\красивую рубашку", "Пойдем, выберем канцелярию, какую ты хочешь, красивые ручки, тетради…"

Ошибки родителей в общении со школьниками-подростками

Старшеклассники, по словам психолога, однозначно хотели бы вернуться в среду, где уже выстроили отношения, и возобновить докарантинную коммуникацию в своих социальных группах.

"Не стоит лишний раз говорить детям этого возраста, мол, ты пойдешь учиться, тебе нужно готовиться, в будущем выбирать профессию. Больше всего обращаем внимание на их взаимоотношения, потому что так устроена психика детей. Им важны их социальные группы, важно быть принятым там. А то, что детям нужно познавать, развиваться, подтягивать какие-то предметы, репетиторы, кружки – знают за детей достаточно долго их родители", — рассказала Любаревич-Торхова.

Психолог рекомендует родителям не повторять фразы, а-ля "Ты ж смотри, в этом году подтяни оценки". Лучше сказать: "Это тот год, когда ты можешь лучше почувствовать себя. Уверена, ты справишься. Мы будем с тобой держать руку на пульсе, смотреть, что у тебя получается, а что нет, и все обязательно вытянем, наймем любых репетиторов".

"Хорошо говорить местоимение "мы" и не боятся, что в противном случае ребенок якобы вырастет несамостоятельным, его ничего не будет интересовать. Потому что, видите ли, за него родители думали. Это такой миф", — подчеркивает эксперт.

Самостоятельными дети становятся ближе к университетским годам. Как заверила психолог, чем быстрее родители расстаются с этими мифами – тем успешнее будут дети.

Что нужно знать при переводе в новую школу

Переход в новую школу, а значит и новый коллектив, очень волнителен для ребенка. Эксперт рекомендует родителям дома обсудить с сыном или дочерью нюансы их первого визита в новое учебное заведение.

"Проговорить, проиграть в социальных ролях, рассказать какие-то примеры из жизни, сочинить, если таковых не было, о том, как знакомились с новыми коллективами в школе. То есть учить детей навыкам самопрезентации и диалога", — выделяет первый важный момент психолог.

Иллюстративное фото

Родители вместе со школьником могут обсудить, что тот расскажет о себе, как будет отвечать на вопросы новоиспеченных знакомых. "Кто я? Откуда? Почему ушел из той школы?": ответы на эти вопросы нужно продумать "на берегу".

"Второй момент – это учить ребенка интересоваться другими детьми, задавая корректные вопросы, — подчеркивает Любаревич-Торхова. – Люди так устроены, что когда нас спрашивают о нас, то это объединяет и является неким трамплином к дружбе. Например, нужно научить ребенка таким вопросам: "Как давно ты учишься в этой школе? А что ты делал интересного этим летом? А кто из преподавателей тебе нравится больше? А кто – не очень?"

По словам психолога, общение в таком русле ведет к расположению, поэтому ребенку будет легче влиться в новый коллектив.