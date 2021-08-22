Коронавирус в Украине - число больных с тяжелой формой подскочило
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Число госпитализированных превысило отметку в 700 человек
На утро воскресенья, 22 августа, несмотря на падение общего числа заболевших коронавирусом, выросло количество пациентов с тяжелой формой болезни.
Об этом можно судить по утренней сводке Минздрава.
За субботу, 21 августа:
- 1 003 новых случаев;
- 701 госпитализация;
- 25 смертей;
- 236 выздоровевших.
Больше всего заболевших обнаружили в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Житомирской областях.
Меньше всего — в Кировоградской, Закарпатской и Волынской областях.
За все время пандемии в Украине заболело уже 2 274 561 человек.
Как сообщал "Телеграф", накануне от нового штамма COVID-19 "Дельта" умер молодой мужчина.
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