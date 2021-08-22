Укр

Коронавирус в Украине - число больных с тяжелой формой подскочило

Автор
В. Куценко
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Автор
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Коронавирус в Украине - число больных с тяжелой формой подскочило Новость обновлена 22 августа 2021, 08:28

Число госпитализированных превысило отметку в 700 человек

На утро воскресенья, 22 августа, несмотря на падение общего числа заболевших коронавирусом, выросло количество пациентов с тяжелой формой болезни.

Об этом можно судить по утренней сводке Минздрава.

За субботу, 21 августа:

  • 1 003 новых случаев;
  • 701 госпитализация;
  • 25 смертей;
  • 236 выздоровевших.

Больше всего заболевших обнаружили в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Житомирской областях.

Меньше всего — в Кировоградской, Закарпатской и Волынской областях.

За все время пандемии в Украине заболело уже 2 274 561 человек.

Как сообщал "Телеграф", накануне от нового штамма COVID-19 "Дельта" умер молодой мужчина.

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