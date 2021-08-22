Коронавирус в Украине - число больных с тяжелой формой подскочило

Число госпитализированных превысило отметку в 700 человек

На утро воскресенья, 22 августа, несмотря на падение общего числа заболевших коронавирусом, выросло количество пациентов с тяжелой формой болезни.

Об этом можно судить по утренней сводке Минздрава.

За субботу, 21 августа:

1 003 новых случаев;

701 госпитализация;

25 смертей;

236 выздоровевших.

Больше всего заболевших обнаружили в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Житомирской областях.

Меньше всего — в Кировоградской, Закарпатской и Волынской областях.

За все время пандемии в Украине заболело уже 2 274 561 человек.

Как сообщал "Телеграф", накануне от нового штамма COVID-19 "Дельта" умер молодой мужчина.