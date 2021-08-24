В Израиле исследовали эффективность третьей дозы COVID-вакцины: результаты впечатляют

Бустерная доза оказалась эффективной для категории 60+

Министерство здравоохранения Израиля исследовало эффективность третьей дозы вакцины от коронавируса производства Pfizer для граждан в возрасте 60+. По заключению исследований, третья доза показала еще более высокий уровень защиты, чем после двух прививок.

Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает Reuters.

Так, в выводах исследований говорится о том, что в возрастной группе 60+ через 10 дней после третьей прививки от коронавируса иммунитет был вчетверо лучшим, чем после двух доз. При этом бустерная доза оказалась не менее эффективной при тяжелом течении коронавируса — уровень защиты через 10 дней после третьей прививки повысился в пять-шесть раз.

Отмечается, что такие же данные предоставила компания-поставщик медицинских услуг Maccabi еще на прошлой неделе. Эта компания, в частности, специализируется на применение бустерных вакцин.

Ранее "Телеграф" сообщал, действительно вакцина Pfizer ослабевает через полгода и нужно делать третью дозу. Кроме того мы писали о эффективность вакцинации от "Дельта" -штаму коронавируса.