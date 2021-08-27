В кругу семьи и за границей: где ещё можно заразиться коронавирусом

Игорь Кузин рассказал, где чаще всего заражаются коронавирусом.

Совсем скоро до Украины может дойти третья волна коронавируса, ведь болезнь продолжает прогрессировать, а количество заражений все больше и больше. Чаще всего люди инфицируются в закрытых помещениях, а также за границей.

Об этом в пятницу, 27 августа, "BBC News Украина" рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По его словам, в открытом пространстве есть гораздо меньше шансов заразится коронавирусом, чем в закрытом помещении.

Если в метро, к примеру, нужно использовать маски, то на семейных праздниках вряд ли кто-то это сделает, хотя в кругу родных, как и в вагоне транспорта, может быть COVID.

Поэтому Кузин говорит, что празднование чего-либо среди большого количества людей — ответственность каждого украинца.

Главный санврач заявил, что есть три места, где люди чаще всего инфицируются коронавирусом: большие семейные праздники (например, свадьба), профессиональные коллективы, а также за границей.

Кроме того, Кузин говорит, что в религиозных заведениях часто не додерживаются правил индивидуальной защиты, поэтому там также есть шансы "подхватить" COVID.

"Однако сказать, что это ключевой фактор, который нам дает больше больных, нельзя", — заявляет санврач.

Несмотря на рост заболеваемости Кузин говорит, что в Украине пока что контролируемая ситуация, поэтому на День Независимости 24 августа разрешили проведение публичных мероприятий после проработки всех противоэпидемических мероприятий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что через год после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса украинцам придется сделать повторную прививку — это можно будет сделать даже другой вакциной.

Напоминаем, что сейчас в Украине набирает обороты коронавирус штамма "Дельта". По состоянию на 20 августа в стране зафиксировали более половины тысячи заражений.