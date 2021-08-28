Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию

Эпидемиолог считает, что вакцинация должна быть доступным и удобным для населения инструментом, но в Украине пока что не так

Основная возможность защитить население Украины от масштабной волны коронавируса — массовая вакцинопрофилактика против Covid-19. Доступная, а для некоторых групп, может быть, и обязательная. Такое мнение в беседе с изданием "Телеграф" озвучил кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

По словам медика, в Украине наблюдается агрессивная антивакцинальная кампания.

"Тут есть свои "за" и "против", однозначно, но на сегодняшний день единственная возможность защитить себя от смерти от Covid-19, тяжелого течения заболевания – это вакцинация, — заявил Александрин. — И когда население говорит, мол, кто-то вакцинирован, а заболел, то нужно объяснять следующее. Самая главная задача, которая стоит перед массовой вакцинной профилактикой, заключается не в том, чтобы люди вообще не болели, это невозможно, а в том, чтобы у людей снизился риск смертности".

Как отмечает эпидемиолог, вероятность летальности в случае вакцинирования снижается на 99%, а риск среднего-тяжелого течения заболевания — на 95-97%.

Врач акцентирует на том, что прежде всего прививки необходимо делать людям из групп риска. В частности, это позволит избежать нагрузки на систему здравоохранения и финансовых ударов по экономике.

"Если мы посмотрим на охват вакцинации населения возрастом 80+, то это только 7%, — отмечает Александрин. — Вакцинальная кампания просто провалена. Государству нельзя раскидываться своими мощностями. Раз подготовили мобильные группы, то они должны ездить не по условным "Эпицентрам" и "Метро" или предприятиям олигархов, а в первую очередь прибывать к коллективам, которые не могут себе это позволить. Это дома престарелых, педколлективы детских садов и школ, люди с инвалидностью".

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Врач считает, что в организации вакцинопрофилактики в Украине есть ряд проблемных моментов. Тогда как вакцинация должна быть доступным и удобным для населения инструментом.

"Нужно не хайповать, например, на том, что на Левобережке в Киеве сделали центр массовой вакцинации, тем самым создав дополнительные инфекционные риски. Потому что людям нужно садиться в общественный транспорт, находиться в замкнутом помещении… Уже ведь масса примеров, как нужно делать", — говорит врач.

По его словам, в той же соседней Польше в одном квартале по 5-6 пунктов вакцинации. Для разворачивания подобных пунктов, уверяет медик, подходят и палатки, и аптеки, и магазины.

"Вакцинация – обычная внутримышечная инъекция, которая не требует каких-то сложных знаний, — поясняет врач. — Единственное, что нужно учитывать: медперсонал должен быть научен в случае какой-то реакции со стороны одного из компонентов вакцины ввести препарат, который бы минимизировал различные последствия".

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин. Фото: facebook.com/andrii.aleksandrin

Врач прогнозирует, что когда начнется осень и новый учебный год, дети начнут больше заражаться коронавирусом. Но так как школьники преимущественно переносят инфекцию легко и бессимптомно, то будут массово инфицировать родителей, близких и педагогов. Поэтому Александрин поддерживает решение Министерства здравоохранения поощрять техникой и другими призами учебные учреждения, где вакцинировано более 80% сотрудников.

"Если, например, педагог не вакцинировался, отказался, но вдруг заболевает Covid-19. Давайте посмотрим на ситуацию с экономической точки зрения, кто тогда должен нести расходы? Налогоплательщики? Ведь государство предлагало – вакцинируйся", — рассуждает Александрин.

При этом эпидемиолог подчеркивает, что людей нужно мотивировать.

"Если пенсионеры не доверяют вакцинации, то дать каждому по тысяче гривен, они, поверьте, пойдут и сделают прививку. Но это будет намного дешевле, чем потом их лечить", — считает врач.

Также Александрин отмечает, что существует недоверие к вакцинам даже среди медицинских сотрудников.

"Для меня это очень странно. Здесь вообще нужно жестко поступать. Не веришь ты в вакцинацию, не хватает у тебя знаний, если ты вообще это отрицаешь или считаешь каким-то чипированием – нужно забирать лицензию на медицинскую практику", — высказал мнение эпидемиолог.

Кроме того, по убеждению Александрина, необходимо бороться с антивакцинальными заявлениями чиновников и депутатов, которые высказывают свою личную точку зрения, не подкрепленную фактами и доказательствами. Возможно, даже ввести криминальную ответственность.

Отметим, что с начала кампании по вакцинации в нашей стране проведено более 8,6 миллионов прививок. Население Украины составляет от 38 до 42 миллионов.

Как сообщал ранее "Телеграф", украинцам спустя год после полной вакцинации от коронавирусной инфекции, вероятно, предоставят возможность сделать повторную прививку. При этом в Минздраве отмечают, что ревакцинация в данный момент не является обязательной.