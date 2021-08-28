Укр

Второй день подряд более двух тысяч зараженных - в Украине растет количество больных COVID-19

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Второй день подряд более двух тысяч зараженных - в Украине растет количество больных COVID-19 Новость обновлена 28 августа 2021, 08:44
Количество заболевших растет уже несколько дней.

В Минздраве напоминают о необходимости носить маски и мыть руки.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 2082 случая заражения коронавирусом. Отметим, что накануне количество заболевших за один день было на полсотни меньше. По состоянию на утро 28 августа среди заболевших — 108 детей и 35 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки пятницы:

  • госпитализированы с коронавирусом — 708 человек,
  • летальных случаев — 54,
  • выздоровели — 1025 человек.

За сутки на COVID-19 сделано 58 135 тестов, среди них методом ПЦР — 27 605.

Лидирующую позицию по уровню заболеваемости в Украине занимает столица. Киевские медики на 28 августа зафиксировали 266 подтвержденных случаев. Также наибольшее количество заболевших коронавирусом выявили во Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.

Наименьшее количество инфицирований в Закарпатской (11), Волынской (20) и Кировоградской (22) областях.

Ранее "Телеграф" писал, что коронавирусом чаще всего заражаются в кругу семьи или за границей. Также Минзрав изменил рекомендации для персонала, родителей и детей в детских садах Украины.

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