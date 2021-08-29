Сколько чашек кофе нужно выпивать, чтобы снизить риск инсульта - доклад ученых

Такая доза кофе в день снижает риск инсульта на 21%.

Употребление до трех чашек кофе в день снижает риск инсульта и смертельных заболеваний сердца.

Об этом сообщается в докладе на Конгрессе ESC 2021, передает Medicalxpress.com.

Ученые из Будапешта пришли к выводу, что ежедневное употребление кофе безопасно.

Несмотря на то, что кофе является одним из самых потребляемых напитков в мире, мало что известно о долгосрочном влиянии регулярного потребления этого напитка на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Поэтому медики провели исследования, где изучали связь между обычным употреблением кофе и сердечными заболеваниями.

В исследовании приняли участие 468 629 участников без признаков сердечного заболевания на момент набора. Оценивалась связь ежедневного потребления кофе с исходами инцидентов в течение среднего периода наблюдения в 11 лет.

По сравнению с теми, кто не пьет кофе, легкое или умеренное потребление было связано с 12% меньшим риском смерти от всех причин, 17% меньшим риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и снижением риска инсульта на 21%.

Следует напомнить, что недавно калифорнийские ученые провели исследование влияния кофе на работу сердца.

Кроме того, стало известно, что употребление кофе способствует снижению риска хронической печеночной недостаточности.