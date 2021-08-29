В Украине за сутки почти 2000 новых больных коронавирусом, количество госпитализаций стабильно высокое

За сутки от COVID-19 умерли 34 человека

По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине зафиксировали 1906 новых случаев заболеваний коронавирусом. Отметим, что несколько дней подряд количество больных колеблется в пределах двух тысяч. За минувшие сутки заболели 134 ребенка и 40 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за 28 августа с коронавирусом госпитализировали 772 человека. При этом количество госпитализаций в Украине стабильно высокое несколько дней подряд — за 28 августа госпитализировали 708 человек, за 27 августа госпитализированных было 838.

Также за субботу от коронавируса выздоровели 685 пациентов, а еще 34 — умерли.

Лидером заболеваемости за сутки стал Киев (240). Также высокий прирост больных в Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 284 191 человек, из них выздоровели — 2 206 392 человек, а умерли — 53 720.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американська разведка обнародовала данные о распространении COVID-19. По их информации, вирус не является целенаправленным биологическим оружием.