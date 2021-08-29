Укр

Две области Украины покинули "зелёную" карантинную зону: что это значит

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
91
Две области Украины покинули "зелёную" карантинную зону: что это значит Новость обновлена 29 августа 2021, 13:18
Украинцам ни в коем случае нельзя забывать о масках

Украина постепенно начинает выходить из "зеленой" зоны

В Украине уже две области не соответствуют "зеленой" зоне эпидемической опасности распространения COVID-19 — Винницкая и Черкасская. Количество заболеваний стремительно растет.

Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По состоянию на 29 августа Винницкая область лидирует по количеству госпитализаций и имеет красный уровень динамики развития коронавируса в регионе. 

Как заявляют в Минздраве, на данный момент количество отправленных с коронавирусом в больницу людей стает все выше и выше. В Винницкой области показатель госпитализаций становит 54,9%, тогда как нормой считается не более 50%.

В Черкасской области хоть и не наблюдается высокого уровня заболеваемости, но там очень мало людей делают тесты на COVID-19, поэтому этот регион также перестал соответствовать "зеленой" зоне.

Кроме того, несколько дней назад, 26 августа, Ивано-Франковская область также имела слишком высокую динамику госпитализаций — 54,2%.

Что касается других областей Украины, то там показатели развития болезни пока что в норме.

Динамика коронавируса в регионах
Динамика коронавируса в регионах

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время заседания Кабмина 11 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о решении продлить карантин до 1 октября.

Напоминаем, что пик развития коронавируса может припасть на осень 2021 года, поэтому соблюдение карантинных норм сейчас просто необходимо.

Коллективный Вилкул: что происходит в родном для Зеленского Кривом Роге после смерти мэра
Кривой Рог
Коллективный Вилкул: что происходит в родном для Зеленского Кривом Роге после смерти мэра
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коллективный Вилкул: что происходит в родном для Зеленского Кривом Роге после смерти мэра
Коллективный Вилкул: что происходит в родном для Зеленского Кривом Роге после смерти мэра
Дата публикации
Категория
Роскошно до неприличия: ТОП-10 самых дорогих элитных домов Украины (фото)
Роскошно до неприличия: ТОП-10 самых дорогих элитных домов Украины (фото)
Дата публикации
Категория
Число раненых бойцов ВСУ после обстрелов 28 августа выросло до 10 - стало известно, в каком они состоянии
Число раненых бойцов ВСУ после обстрелов 28 августа выросло до 10 - стало известно, в каком они состоянии
Дата публикации
Категория
"А чья это страна, Путина — Да!", — в Авдеевке к журналистке пристали из-за украинского языка (видео)
"А чья это страна, Путина — Да!", — в Авдеевке к журналистке пристали из-за украинского языка (видео)
Дата публикации
Категория
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото