Две области Украины покинули "зелёную" карантинную зону: что это значит

Украина постепенно начинает выходить из "зеленой" зоны

В Украине уже две области не соответствуют "зеленой" зоне эпидемической опасности распространения COVID-19 — Винницкая и Черкасская. Количество заболеваний стремительно растет.

Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По состоянию на 29 августа Винницкая область лидирует по количеству госпитализаций и имеет красный уровень динамики развития коронавируса в регионе.

Как заявляют в Минздраве, на данный момент количество отправленных с коронавирусом в больницу людей стает все выше и выше. В Винницкой области показатель госпитализаций становит 54,9%, тогда как нормой считается не более 50%.

В Черкасской области хоть и не наблюдается высокого уровня заболеваемости, но там очень мало людей делают тесты на COVID-19, поэтому этот регион также перестал соответствовать "зеленой" зоне.

Кроме того, несколько дней назад, 26 августа, Ивано-Франковская область также имела слишком высокую динамику госпитализаций — 54,2%.

Что касается других областей Украины, то там показатели развития болезни пока что в норме.

Динамика коронавируса в регионах

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время заседания Кабмина 11 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о решении продлить карантин до 1 октября.

Напоминаем, что пик развития коронавируса может припасть на осень 2021 года, поэтому соблюдение карантинных норм сейчас просто необходимо.