Уровень госпитализаций почти достиг уровня новых случаев: статистика коронавируса за сутки

Летальных случаев за сутки зафиксировали 18

По состоянию на утро понедельника, 30 августа, в Украине зафиксировали 749 новых случаев заболевания коронавирусом. Напомним, что перед этим несколько дней подряд фиксировали более 1500 больных. Однако, даже при таком количестве больных уровень госпитализаций остается высоким.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в числе больных за минувшие сутки 55 детей и 6 медработников.

При этом за воскресенье госпитализировали 583 человека. Днем ранее госпитализированных было 464, но это при 1581 случаях заражения за сутки. Что может свидетельствовать о том, что количество больных коронавирусом с тяжелым течением возрастает.

Также от коронавируса за прошедшие сутки вылечился 291 пациент. При этом 18 человек умерли.

Лидером заболеваемости в региональном разрезе стал Киев (148). Также высокий уровень заболеваемости в Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 зафиксировали у 2 284 940 человек, из них выздоровели 2 206 683 человек, летальных случаев — 53 738.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне Украина получила 190 000 доз вакцины производства Pfizer. Эта партия прибыла в нашу страну с США в рамках механизма COVAX.