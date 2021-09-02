В Европе зафиксировали новый штамм коронавируса: насколько он заразен и опасен

Южноафриканская мутация ковида вышла за пределы континента и атаковала Европу

Помимо коронавируса мутации "Дельта", которая провоцируют новые волны пандемии во всем мире, во многих странах начал распространяться новый и неизученный южноафриканский штамм. Пока он носит название C.1.2. и есть вероятность того, что он может быть резистентным к имеющимся антиковидным вакцинам.

По информации Reuters, данную мутацию обнаружили в ЮАР в начале этого года. Однако теперь она не только поражает африканцев, которые регистрируют около 12 000 случаев в сутки, но и вышла за пределы континента. Так, первые случаи C.1.2. уже зафиксировали в Китае, Португалии, Швейцарии, Великобритании и других странах.

Впрочем, в ВОЗ призывают не паниковать насчет данного штамма, по крайней мере, пока. На данный момент количество заражений данной мутацией не превышает 100 случаев за пределами Африки. В Украине и в соседних государствах этого типа вируса пока нет.

Ученые говорят, что продолжают изучать C.1.2. и на данный момент выяснили, что он быстро распространяется и включает в себя много разных мутаций. Также не исключено, что он может быть устойчив к прививкам, однако это еще предстоит доказать.

Впрочем, продолжают в ВОЗ, их озабоченность вызывают другие мутации ковида: альфа, бета, гамма и дельта, которые провоцируют тяжелое течение болезни. Что же касается южноафриканского штамма, по словам экспертов, его циркуляция в мире пока не нарастает.

Напомним, в ВОЗ, которая ранее заявила, что третья прививка против коронавируса не является необходимостью и делать ее пока не нужно, изменили свое мнение. В организации считают, что бустерные дозы вакцины не являются роскошью, а жизненно необходимы людям из групп риска.