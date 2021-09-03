В Украине побили летние рекорды заболеваемости коронавирусом

Настолько высоких показателей заболеваемости не было еще с мая

За сутки четверга, 2 августа, в Украине зафиксировали 2693 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В их число входит 171 ребенок и 40 медицинских работников. Таких высоких показателей в стране уже давно не было, несмотря на то, что болезнь в последнее время активно прогрессирует.

Об этом утром в пятницу, 3 августа, сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

Судя по статистике заболеваемости коронавирусной болезнью, количество случаев 2 августа побило все летные рекорды — последний раз настолько много новых больных за сутки было в мае 2021 года.

Статистика заболеваемости

По данным Минздрава, 2 августа госпитализировали более 820 человек.

Кроме того, от COVID-19 за прошлые сутки умерли 45 украинцев и более тысячи граждан выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели более 2 млн 293,5 тыс. человек. Уже 2 млн 211 тыс. граждан смогли побороть коронавирус.

В общем от заболевания в Украине умерли 53 тыс. 922 человека.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Европе зафиксировали новый южноафриканский штамм коронавируса.

Напоминаем, что в США пообещали отправить Украине гуманитарную помощь с инновационными лекарствами от COVID-19, стоимость которых составляет более полумиллиарда гривен.