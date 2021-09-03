Отказ органов и редкий тромбоз: в Европе обеспокоились побочками после вакцин Pfizer и Johnson & Johnson

Ученые не исключают, что два недуга могут быть связаны с прививками от коронавируса

Европейский регулятор в области фармацевтики — комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) — изучает два побочных эффекта в результате вакцинации препаратами Johnson&Johnson и Pfizer. Последний, к слову, является самым востребованным в Украине.

Так, по информации The Guardian, эксперты изучают риски возникновения мультисистемного воспалительного синдрома после прививки Pfizer/BioNTech, так как есть первые жалобы на данный недуг у вакцинированных. Отметим, что болезнь вызывает воспаление сразу в нескольких системах человеческого организма, характеризуется жаром, пониженным давлением и даже отказом некоторых органов.

Что же касается вакцины Johnson & Johnson, то медики расследуют случаи довольно редких тромбозов, которые могут быть связаны с прививкой.

О результатах исследований европейские ученые обещают сообщить уже в ближайшее время.

Отметим, что чаще всего из шести доступных прививок украинцы выбирают американскую Pfizer — ею вакцинировались почти 2 млн раз. На втором месте оказалась китайская CoronaVac, далее следуют американская Moderna, индийский Covishield и европейская AstraZeneca. Менее популярна в Украине из-за дефицита однодозовая вакцина фирмы Janssen, которую сделали всего 16 961 украинцу.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинцам старше 65 лет, которые минувшей весной болели коронавирусом и находились на лечении в больнице, рекомендуется вакцинироваться. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.