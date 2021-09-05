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В Украине стремительно растет количество госпитализированных с коронавирусом: статистика за сутки

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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Коронавирус в Украине 5 сентября Новость обновлена 05 сентября 2021, 08:50
Коронавирус в Украине 5 сентября

В числе больных за субботу 102 ребенка и 28 медработников

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, зафиксировали 1379 новых случаев коронавируса, что несколько ниже данных за предыдущие сутки. Однако уровень госпитализаций остается высоким и продолжает расти.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 899 человек, что на 75 случаев больше чем сутками ранее. При этом летальных случаев было зафиксировано 17, а выздоровели 407 пациентов.

В числе больных за субботу 102 ребенка и 28 медработников.

Впервые за долгое время Киев (141) уступил первенство по приросту новых больных, ведь больше всего случаев зафиксировали в Харьковской области (144). Также высокий уровень заболеваемости в Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 297 534 случаев COVID-19, при этом 2 212 720 человек выздоровели, а 53 983 — умерли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне роста новых случаев коронавируса две области Украины оказались на грани "желтой зоны".

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