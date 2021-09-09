Укр

Самые опасные моменты при консервации грибов: чего стоит опасаться

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Маринованные грибы Новость обновлена 09 сентября 2021, 22:19
Маринованные грибы

От грибов можно заразиться ботулизмом

У украинцев есть хорошая традиция, делать заготовки "даров природы", а именно домашнее консервирование грибов, томатов, огурцов и других продуктов питания, которые мы все так любим употреблять зимой. С одной стороны домашние консервирования очень удобно, но с другой — они несут скрытую опасность нашему здоровью, а именно болезнь ботулизм, которая в настоящее время является очень распространенной.

Clostridium botulinum (палочка, или бактерия ботулизма) живет, как правило, в почве, в которой, как мы знаем, и прорастают грибы. Продукты распада жизнедеятельности палочек ботулизма попадают прямо в организм человека. От такой болезни можно умереть, если не брать во внимание несколько рекомендаций.

Когда собираете грибы, то обязательно учитывайте следующее:

  • никогда не кладите в корзину грибы, которых не знаете или сомневаетесь;
  • не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибы;
  • во время засухи грибы лучше не брать вообще;
  • не употреблять сырых грибов, не нюхать, не облизывать, особенно следить за детьми, если взяли с собой в лес;
  • категорически запрещено давать грибы детям до 7 лет (у детей к этому возрасту не выработан определенный фермент, который помогает переваривать грибы);
  • нельзя употреблять грибы беременным и кормящим.

Знайте, что ботулизм вместе с грибами еще попадает и через принесенную домой почву. При попадании почвы в домашнюю заготовку, ботулизм попадает в благоприятные условия (просыпается только в условиях отсутствия доступа к кислороду). В почве ботулина способна жить десятилетиями, ей не страшен ни мороз, ни жара.

Если после употребления грибов чувствуете себя плохо или заметили нездоровые признаки у своих близких (тошнота, рвота, головная боль, боль в животе), немедленно вызывайте "скорую помощь". До ее приезда промойте желудок 1-2 л солевым раствором и пейте много жидкости.

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