Улучшают память, предотвращают депрессии и наполняют энергией: почему стоит есть грецкие орехи
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"Телеграф" рассказывает, как регулярное употребление грецкого ореха влияет на организм.
Грецкие орехи – кладезь полезных веществ. В этом маленьком продукте содержится очень много полезных веществ, витаминов и микроэлементов, которые положительно влияют на организм человека. Также орехи способны зарядить энергией и снизить риск различных заболеваний.
Давайте разберемся в чем же именно польза грецких орехов.
Грецкие орехи — источник биотина, Омега-3, витаминов А, С, Е, К, PP и витаминов группы В, минералов: Mg, Zn, I, K, P, F, Na. Также они содержат в себе ценные эфирные масла, питательную клетчатку и большое количество белка. Стоит отметить, что по количеству витаминов орехи превосходят цитрусовые.
В чем же польза грецких орехов:
- Улучшение памяти.
- Предотвращение депрессии.
- Улучшение двигательной функции.
- Предотвращение сердечных заболеваний.
- Поддержка красоты кожи, волос и ногтей.
- Дополнительный заряд энергии.
- Положительно влияет на работу щитовидной железы и синтез гормонов.
- Укрепление иммунной системы.
- Улучшение зрения.
Также орехи особо полезны для беременных. Полезные вещества, содержащиеся в них, обеспечивают маму и малыша необходимыми витаминами и минералами.
Стоит отметить, что грецкие орехи обладают высокой калорийностью, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендуется. Достаточное количество — 35 г. в день.
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