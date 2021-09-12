"Телеграф" рассказывает, как регулярное употребление грецкого ореха влияет на организм.

Грецкие орехи – кладезь полезных веществ. В этом маленьком продукте содержится очень много полезных веществ, витаминов и микроэлементов, которые положительно влияют на организм человека. Также орехи способны зарядить энергией и снизить риск различных заболеваний.

Давайте разберемся в чем же именно польза грецких орехов.

Грецкие орехи — источник биотина, Омега-3, витаминов А, С, Е, К, PP и витаминов группы В, минералов: Mg, Zn, I, K, P, F, Na. Также они содержат в себе ценные эфирные масла, питательную клетчатку и большое количество белка. Стоит отметить, что по количеству витаминов орехи превосходят цитрусовые.

Грецкие орехи

В чем же польза грецких орехов:

Улучшение памяти.

Предотвращение депрессии.

Улучшение двигательной функции.

Предотвращение сердечных заболеваний.

Поддержка красоты кожи, волос и ногтей.

Дополнительный заряд энергии.

Положительно влияет на работу щитовидной железы и синтез гормонов.

Укрепление иммунной системы.

Улучшение зрения.

Также орехи особо полезны для беременных. Полезные вещества, содержащиеся в них, обеспечивают маму и малыша необходимыми витаминами и минералами.

Стоит отметить, что грецкие орехи обладают высокой калорийностью, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендуется. Достаточное количество — 35 г. в день.

Ранее, "Телеграф" писал, сколько воды нужно человеку выпивать на протяжении дня.