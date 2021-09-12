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Улучшают память, предотвращают депрессии и наполняют энергией: почему стоит есть грецкие орехи

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Грецкие орехи Новость обновлена 12 сентября 2021, 18:25
Грецкие орехи

"Телеграф" рассказывает, как регулярное употребление грецкого ореха влияет на организм.

Грецкие орехи – кладезь полезных веществ. В этом маленьком продукте содержится очень много полезных веществ, витаминов и микроэлементов, которые положительно влияют на организм человека. Также орехи способны зарядить энергией и снизить риск различных заболеваний.

Давайте разберемся в чем же именно польза грецких орехов.

Грецкие орехи — источник биотина, Омега-3, витаминов А, С, Е, К, PP и витаминов группы В, минералов: Mg, Zn, I, K, P, F, Na. Также они содержат в себе ценные эфирные масла, питательную клетчатку и большое количество белка. Стоит отметить, что по количеству витаминов орехи превосходят цитрусовые.

Грецкие орехи
Грецкие орехи

В чем же польза грецких орехов:

  • Улучшение памяти.
  • Предотвращение депрессии.
  • Улучшение двигательной функции.
  • Предотвращение сердечных заболеваний.
  • Поддержка красоты кожи, волос и ногтей.
  • Дополнительный заряд энергии.
  • Положительно влияет на работу щитовидной железы и синтез гормонов.
  • Укрепление иммунной системы.
  • Улучшение зрения.

Также орехи особо полезны для беременных. Полезные вещества, содержащиеся в них, обеспечивают маму и малыша необходимыми витаминами и минералами.

Стоит отметить, что грецкие орехи обладают высокой калорийностью, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендуется. Достаточное количество — 35 г. в день.

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