Штамм "Дельта" опаснее и заразнее прочих: симптомы и инфографика

От этой мутации вдвое чаще попадают в больницы

Самый известный на сегодняшний день штамм коронавируса "Дельта" продолжает распространяться по миру и Украине, в частности.

На фоне этого "Телеграф" решил напомнить важные факты, которые стоит знать об этой мутации.

"Дельта" появилась в Индии этой весной, но она на 60% заразнее других, и от одного больного могут махом заразиться 6 человек, — поэтому на сегодняшний день распространяемость этого штамма только увеличивается.

При этом интересно, что перед "Дельтой" больше всего уязвимы дети и молодежь (а не старшие поколения, как для других штаммов). Также эта разновидность COVID-19 более чем вдвое чаще приводит к осложнениям и госпитализации.

В то же время как лихорадка, кашель, боль в горле, головные боли и диарея являются распространенными симптомами коронавируса, штамм "Дельта" можно распознать, если у Вас также есть потеря слуха, насморк, боли в желудке и суставах.

Вакцины показывают определенную эффективность при штамме "Дельта", однако ни одна из них не дает 100% защиты.

Симптомы коронавируса "Дельта"

Как сообщал "Телеграф", в скором времени сразу ряд областей Украины могут перейти в "желтую" зону карантина.

Ранее мы приводили основные ограничения, которые будут введены в "желтых" регионах.