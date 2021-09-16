Укр

Статистика заболеваемости COVID-19 ухудшается: Шкарлет рассказал, перейдут ли школы на дистанционку

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Перевод школ на дистанционную форму обучения можно предотвратить Новость обновлена 16 сентября 2021, 10:29
Перевод школ на дистанционную форму обучения можно предотвратить

Шкарлет призвал школьных учителей сделать вакцинацию.

В Украине, в связи с увеличением количества больных на коронавирус, учебные заведения могут перейти на дистанционную форму, однако этого можно избежать, если учителя будут продолжать активно вакцинироваться.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Сейчас школы продолжают работать в обычном формате, однако заболеваемость COVID-19 стремительно растет. Стоит отметить, что 16 сентября впервые за долгий промежуток времени, с мая, количество новых случаев за сутки превысило 5 тысяч человек. Таким образом, Шкарлет говорит, что формат дальнейшего обучения школьников зависит от того, будет ли расти заболеваемость дальше, будут ли люди придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения.

По словам Шкарлет, для продолжения работы школ в обычном режиме, необходимо, чтобы люди, в первую очередь учителя, делали прививки от COVID-19.

Министр говорит, что это поможет не только продолжить работу школ офлайн, но и уберечь учителей от последствий коронавируса, которые будут долгое время препятствовать преподаванию.

"Я еще раз призываю учителей сознательно и взвешенно подойти к вопросу вакцинации и не медлить с защитой себя и детей", — призывает Шкарлет.

Напоминаем, что совсем скоро Украину могут перевести в "желтую" зону. В результате этого карантинные правила будут изменены.

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