Усиление карантина все ближе: в Украине активно растет количество больных COVID-19

Наибольшее количество новых больных обнаружили в Харьковской области.

В Украине за сутки четверга, 16 сентября, зафиксировали 6 624 новых случаев заболевания коронавирусом. С каждым днем количество зараженных активно увеличивается.

Об этом утром в пятницу, 17 сентября, сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

Среди новых заболевших 677 детей и 105 медицинских работников.

Всего за минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 568 украинцев. Умерло от коронавируса 99 человек. По количеству выздоровлений, то 1 914 человек смогли побороть болезнь.

Общее количество тестирования методом ПЦР в сутки составляет почти 35,2 тыс. человек. Тестирование методом ИФА сделали более 8, 2 тыс. граждан. Экспресс тесты использовали почти 31,9 тыс. украинцев.

Всего за время пандемии в Украине заболели более 2 млн 338,1 тыс. человек. Умерли от COVID-19 уже 54 750 граждан. Количество выздоровлений составляет более 2 млн 228,5 тыс. человек.

За сутки 16 сентября крупнейший количество новых случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).

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Напоминаем, что по мнению некоторых врачей, количество заражений коронавируса значительно больше, чем показывает официальная статистика, и ее нужно умножать на десять. Вследствие активного распространения заболевания Украина совсем скоро может войти в "желтую" зону, поэтому на территории страны изменятся карантинные нормы.