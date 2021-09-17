Как наладить пищевое поведение: Марина Боржемская рассказала, какие полезные привычки нужно добавить в свою жизнь

Фитнес-тренер объяснила, как понять что у Вас проблемы с питанием, и рассказала, как решить эту проблему.

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее рассказала о пользе полноценного сна для здоровья, решила затронуть одну очень важную тему о питании. Когда еда перестает быть источником энергии, а становится культом и замещает непрожитые эмоции, у человека могут возникать расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия или приступообразные переедания).

На своей странице в Инстаграм Марина Боржемская рассказала, как распознать, если у вас такое расстройство, а также рассказала, что нужно делать, чтобы этого избежать.

"Если у вас более 3 ответов "ДА" и ситуации повторяются систематически — обратите внимание, возможно у вас есть РПП" — отмечает тренер.

Вы иногда можете потерять контроль во время еды — не можете остановиться и съедаете лишнее.

За короткий промежуток времени можете не контролировано съесть очень много еды. Например, несколько шоколадок подряд.

Можете ругать себя за то, что съели что-то "запретное". А после испытываете глубокое чувство вины и желание все исправить.

После "запретной" еды возникает желание отказаться или ограничить себя в еде.

Вам хочется после "неправильного" приема пищи скорее отработать его в тренировке.

У вас возникает желание убрать из себя пищу после еды — вызвать рвоту или выпить слабительное.

Боржемская отмечает, что такие расстройства лечатся не только при помощи диетолога или фитнес-тренера, но и часто нужно помощь квалифицированного психотерапевта.

Чтобы наладить пищевое поведение нужно правильно огранизовать прием пищи

Также, чтобы избавиться от РПП, Марина советует добавить в свою жизнь такие полезные привычки:

Не используйте гаджеты во время еды.

Организуйте время приемов пищи.

Наладьте питьевой режим.

Не корите себя за еду.

Не заедайте эмоции.

Наслаждайтесь каждым приемом пищи.

Не забывайте про здоровый сон.

Ранее "Телеграф" сообщал об особенностях правильного питания, которое поможет оставаться здоровым, а также может посодействовать избавлению от лишних килограммов.