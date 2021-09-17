Как наладить пищевое поведение: Марина Боржемская рассказала, какие полезные привычки нужно добавить в свою жизнь
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Фитнес-тренер объяснила, как понять что у Вас проблемы с питанием, и рассказала, как решить эту проблему.
Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее рассказала о пользе полноценного сна для здоровья, решила затронуть одну очень важную тему о питании. Когда еда перестает быть источником энергии, а становится культом и замещает непрожитые эмоции, у человека могут возникать расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия или приступообразные переедания).
На своей странице в Инстаграм Марина Боржемская рассказала, как распознать, если у вас такое расстройство, а также рассказала, что нужно делать, чтобы этого избежать.
"Если у вас более 3 ответов "ДА" и ситуации повторяются систематически — обратите внимание, возможно у вас есть РПП" — отмечает тренер.
- Вы иногда можете потерять контроль во время еды — не можете остановиться и съедаете лишнее.
- За короткий промежуток времени можете не контролировано съесть очень много еды. Например, несколько шоколадок подряд.
- Можете ругать себя за то, что съели что-то "запретное". А после испытываете глубокое чувство вины и желание все исправить.
- После "запретной" еды возникает желание отказаться или ограничить себя в еде.
- Вам хочется после "неправильного" приема пищи скорее отработать его в тренировке.
- У вас возникает желание убрать из себя пищу после еды — вызвать рвоту или выпить слабительное.
Боржемская отмечает, что такие расстройства лечатся не только при помощи диетолога или фитнес-тренера, но и часто нужно помощь квалифицированного психотерапевта.
Также, чтобы избавиться от РПП, Марина советует добавить в свою жизнь такие полезные привычки:
- Не используйте гаджеты во время еды.
- Организуйте время приемов пищи.
- Наладьте питьевой режим.
- Не корите себя за еду.
- Не заедайте эмоции.
- Наслаждайтесь каждым приемом пищи.
- Не забывайте про здоровый сон.
Ранее "Телеграф" сообщал об особенностях правильного питания, которое поможет оставаться здоровым, а также может посодействовать избавлению от лишних килограммов.
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