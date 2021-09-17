Аппаратов ИВЛ уже не хватает: врач рассказал о приближении катастрофы с COVID-19

Харьковский врач призвал делать вакцины и носить маски.

В Украине нет достаточного количества аппаратов искусственной вентиляции легких для госпитализации больных коронавирусом. В связи со стремительным ростом заболеваемости ситуация с обеспечением медицинской помощи может осложниться.

Об этом в пятницу, 17 сентября, на странице в Facebook сообщает харьковский врач и заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Владимир Корсунов.

По его словам, больницы смогут принять больных коронавирусом, однако аппаратов ИВЛ хватит не всем. Также Корсунов отметил, что устройства не столь эффективные, чтобы спасти тех, у кого сложное течение заболевания.

Врач призвал как можно скорее вакцинироваться, пока есть время. Также он обратил внимание на важность ношения масок в помещениях и общественном транспорте.

Напоминаем, что на оккупированном Донбассе произошла вспышка коронавируса, в результате чего больницы почти на 100% забиты людьми — большинство из них не вакцинированные. Кроме того, жителям Донетчины доступна только российская вакцина, которую не одобрили в ВОЗ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению львовского врача Тараса Жиравецкого, количество больных коронавирусом в Украине в десять раз больше, чем показывает официальная статистика.