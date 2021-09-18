Доктора предостерегают от третьего укола вакцины от COVID-19: есть вопросы к безопасности

Эксперты рекомендуют вакцинироваться врачам и учителям, ведь в них высокий риск заболеть.

Управление по продовольствию и медикаментам США опровергло необходимость введения третьей дозы препаратов от COVID-19 и отметило, что это нужно только тем, кто в повышенной группе риска, то есть людям в возрасте от 65 лет, а также лицам с высоким риском заболеваний.

Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает "Nbcnews".

Консультативная группа управления провела голосование, в котором большинство голосов были направлены против введения бустеров, то есть третьих доз вакцины.

Сначала перед комитетом внешних экспертов возникал вопрос, нужна ли третья прививка для лиц от 16 лет, однако впоследствии члены управления медикаментов пришли к выводу, что прием бустера в молодом возрасте может быть опасным.

Таким образом, эксперты отмечают, что наиболее бустер рекомендуется именно для лиц старше 65 лет и для тех, у кого могут возникнуть тяжелые заболевания.

Также они отметили, что третью дозу вакцины стоит принять тем, кто имеет высокий риск заразиться на работе, то есть врачам и учителям.

Стоит отметить, что данное голосование среди членов управления медикаментов США касается только тех, кто вакцинируется препаратом Pfizer. Другие вакцины пока не обсуждались.

В компании Pfizer заявляют, что через 6 месяцев после вакцинации второй дозой обязательно надо сделать третью прививку, ведь иммунитет слабеет и можно снова заболеть. Однако эксперты США опровергают эту информацию, говоря, что вакцины продолжают обеспечивать высокую защиту от тяжелых заболеваний.

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