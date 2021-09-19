В Украине рекордно подскочил уровень госпитализаций из-за COVID-19: сводка на 19 сентября

Число новых больных чуть упало, но количество пациентов с осложнениями выросло

На утро воскресенья, 19 сентября, в Украине зарегистрировали почти 4 тысячи новых случаев коронавируса, при этом, каждый второй был госпитализирован.

Об этом можно судить по утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что два дня кряду до этого в Украине фиксировали более 6 тысяч больных за сутки, но количество госпитализированных при этом было на уровне 1 568 и 1 719 человек. Заметим, что до этого в течение сентября в Украине госпитализировали в среднем по тысяче человек за сутки.

На утро же 19 сентября за сутки зафиксировали:

3 983 новых случая COVID-19;

1 767 госпитализированных;

46 летальных случаев;

546 выздоровевших.

Наибольшие показатели заболеваемости продемонстрировала Харьковщина, Одесчина и Днепропетровщина.

В то же время, за последние сутки привили 58 605 людей (уже 6 282 898 с начала вакцинации).

Как сообщал "Телеграф", уже с 20 сентября часть регионов Украины могут перейти в "желтую" зону карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.