В Украине рекордно подскочил уровень госпитализаций из-за COVID-19: сводка на 19 сентября
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Число новых больных чуть упало, но количество пациентов с осложнениями выросло
На утро воскресенья, 19 сентября, в Украине зарегистрировали почти 4 тысячи новых случаев коронавируса, при этом, каждый второй был госпитализирован.
Об этом можно судить по утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что два дня кряду до этого в Украине фиксировали более 6 тысяч больных за сутки, но количество госпитализированных при этом было на уровне 1 568 и 1 719 человек. Заметим, что до этого в течение сентября в Украине госпитализировали в среднем по тысяче человек за сутки.
На утро же 19 сентября за сутки зафиксировали:
- 3 983 новых случая COVID-19;
- 1 767 госпитализированных;
- 46 летальных случаев;
- 546 выздоровевших.
Наибольшие показатели заболеваемости продемонстрировала Харьковщина, Одесчина и Днепропетровщина.
В то же время, за последние сутки привили 58 605 людей (уже 6 282 898 с начала вакцинации).
Как сообщал "Телеграф", уже с 20 сентября часть регионов Украины могут перейти в "желтую" зону карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
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