Укр

В Украине рекордно подскочил уровень госпитализаций из-за COVID-19: сводка на 19 сентября

Автор
Валерия Куценко
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Статистика заболеваемости ковидом на 19.09.2021 Новость обновлена 19 сентября 2021, 08:31
Статистика заболеваемости ковидом на 19.09.2021

Число новых больных чуть упало, но количество пациентов с осложнениями выросло

На утро воскресенья, 19 сентября, в Украине зарегистрировали почти 4 тысячи новых случаев коронавируса, при этом, каждый второй был госпитализирован.

Об этом можно судить по утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что два дня кряду до этого в Украине фиксировали более 6 тысяч больных за сутки, но количество госпитализированных при этом было на уровне 1 568 и 1 719 человек. Заметим, что до этого в течение сентября в Украине госпитализировали в среднем по тысяче человек за сутки.

На утро же 19 сентября за сутки зафиксировали:

  • 3 983 новых случая COVID-19;
  • 1 767 госпитализированных;
  • 46 летальных случаев;
  • 546 выздоровевших.

Наибольшие показатели заболеваемости продемонстрировала Харьковщина, Одесчина и Днепропетровщина.

В то же время, за последние сутки привили 58 605 людей (уже 6 282 898 с начала вакцинации).

Как сообщал "Телеграф", уже с 20 сентября часть регионов Украины могут перейти в "желтую" зону карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19
Статистика заболеваемости ковидом на 19.09.2021
Здоровье
В Украине рекордно подскочил уровень госпитализаций из-за COVID-19: сводка на 19 сентября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Статистика заболеваемости ковидом на 19.09.2021
В Украине рекордно подскочил уровень госпитализаций из-за COVID-19: сводка на 19 сентября
Дата публикации
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