Число госпитализаций из-за COVID-19 в Украине перевалит за 2 тысячи в сутки: названы сроки

Динамика госпитализаций в Украине подскочит еще выше в течение двух недель

На фоне рекордного уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом — 1719 человек за прошедшие сутки — врач сделал неутешительный прогноз, что эта цифра перевалит за 2000 в ближайшее время.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил врач Тарас Жиравецкий в Telegram.

По его словам, коронавирусом болеют как вакцинированные, так и не вакцинированные. А врачи из стационаров сообщают, что в больницы не попадают только те пациенты, которые уже болели коронавирусом.

Жиравецкий прогнозирует, что количество госпитализаций превысит отметку в 2 тысячи меньше, чем за две недели.

"Учитывая то, что 6 сентября у нас было 2197 новых случаев, а сегодня 1767 госпитализаций, а 6 сентября было меньше 500 госпитализаций, можно сделать вывод, что болеет в 10 раз больше людей, чем мы обнаруживаем. И уже через 12 дней госпитализаций может быть больше 2000 за сутки", — написал он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине несколько дней подряд количество новых случаев коронавируса превышает 6000 в сутки. При этом худшая ситуация с коронавирусом наблюдается в Харьковской и Черновицкой областях. В связи с такими показателями Украина уже с 20 сентября может перейти в "желтую" зону карантина с более жесткими ограничениями.