Статистика по COVID-19 за последние сутки — какой регион страдает больше всего

Наибольшее количество больных за предыдущие сутки в Харьковской области.

В Украине за прошлые сутки воскресенья, 19 сентября, зафиксировали 2 265 новых случаев заболеваний коронавирусом. В их число входит 275 детей и 22 медицинских работника.

Об этом утром в понедельник, 20 сентября, сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что за сутки в Украине с коронавирусной инфекцией госпитализировали 1 255 граждан. Умерли от болезни 44 человека. Выздоровели же 565 человек.

Более 13 тыс. человек сделали за предыдущие сутки тесты на COVID-19 методом ПЦР. Методом ИФА воспользовались чуть более 2 тыс. граждан. Что касается экспресс-тестов, то их использовали более 9,7 тыс. человек.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировали более 2 млн 350,6 тысячи случаев заболеваний коронавирусом. Умерли от болезни 54 919 человек. Побороть болезнь смогли более 2 млн 231, 4 тыс. граждан.

Наибольший уровень заражений за минувшие сутки наблюдался в Харьковской области — там за 19 сентября заболели 218 человек. Следующими в рейтинге по количеству заражений является Черновицкая (200), г. Киев (183), Одесская (182) и Тернопольская (174) области.

Ранее "Телеграф" сообщал об обстановке с COVID-19 в регионах Украины.