Ковидом в Украине переболела уже половина населения, это приостановит новую волну болезни, — врач

Тарас Жиравецкий считает, что около половины украинцев уже имеют иммунитет от коронавируса, поскольку переболели

В Украине коронавирусом переболело около 50% жителей, что может повлиять на новую волну и сделать ее менее критичной. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" выразил главный врач одного из медицинских центров Львова, медицинский блоггер Тарас Жиравецкий.

Как напомнил врач, в июле этого года в Украине проводилось исследование наличия антител к Covid-19 среди граждан. По данным Центра общественного здоровья, результат составляет не менее 40%. Поэтому сейчас, считает Жиравецкий, украинцев, переболевших коронавирусом, может быть около половины.

"Если считать, что у нас неофициально переболело около 50% населения, это может приостановить нынешнюю волну. То есть ситуация может быть не столь критической. Ведь тот, кто переболел, имеет шанс заболеть второй раз с вероятностью менее 1%", — заявил медик.

Врач прогнозирует, что спад коронавируса в Украине возможен лишь при условии, что переболеет как можно больше граждан.

"Если 80% взрослого населения переболеет в разной форме, то в нашей ситуации мы можем иметь уменьшение случаев заболевания, — отметил Жиравецкий. — Но я думаю, что даже после того, как исчезнет коронавирус, вероятно нам будут рекомендовать вакцинироваться раз в полгода или раз в год. Потому что нужно дождаться, пока переболеет вся Индия, Китай, другие крупные страны, в которых еще небольшое количество людей перенесло ковид ".

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Кроме того, медик добавляет, что даже вакцинация 100% населения не будет означать победу над коронавирусной болезнью.

"Коллективный иммунитет, если мы говорим об этой болезни, этой ситуации и пандемии, не наступает от вакцинации. Коллективный иммунитет наступает, только если мы переболеем. А вакцинация — один из методов борьбы. Так же как маски, антисептики, социальная дистанция, тестирование, изоляция и локдаун ", — рассказал Жиравецкий.

Также он призвал помнить о том, что антитела вырабатываются только спустя 14 дней после получения второй дозы вакцины. Поэтому, по словам врача, около 1,5 месяца после получения первой дозы вакцины человек является незащищенным.

Напомним, вся Украина официально переходит в "желтую" зону эпидемических ограничений. Соответствующие запреты начинают действовать с четверга, 23 сентября.