Уже девять регионов Украины на грани "оранжевой" зоны (список)

Сейчас самый высокий уровень госпитализаций в Черкасской области.

Несмотря на то, что с 23 сентября Украина вошла в "желтую" карантинную зону, сейчас Киев и еще восемь областей должны относиться к "оранжевой".

Об этом 23 сентября сообщает Министерство здравоохранения.

К областям с показателями "оранжевой" зоны адаптивного карантина относятся Киевская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черкасская.

Во всех этих областях слишком высокий уровень госпитализаций по COVID-19. Он не должен превышать 50%, однако если говорить о Черкасской области, то там показатель выше почти в три раза — 22 сентября он составлял 144,4%.

Также почти во всех вышеуказанных областях слишком высокий уровень заболеваемости. Он должен составлять не более 75 человек на 100 тысяч населения. Лишь в двух регионах из представленного списка показатели в норме — Закарпатском (44) и Кировоградском (35). Сейчас самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (384). Чуть меньше в Черновицкой (363), но там уровень госпитализаций не высок, поэтому эта область пока отвечает "желтой" карантинной зоне, в которой и находится.

Ранее "Телеграф" сообщал о новом рекорде заболеваемости в первый день перехода страны в "желтую" зону.

Напоминаем, как выход из "зеленой" карантинной зоны повлияет на учебный процесс в украинских школах.