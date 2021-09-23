Осталось недолго: глава Moderna предсказал сроки окончания пандемии COVID-19

В американской компании говорят, что прививки станут доступны даже для грудных детей

Гендиректор компании Moderna Inc. Стефан Бансел предполагает, что пандемия коронавируса может завершиться уже через год.

По информации Reuters, которое цитирует Бансела, конец пандемии приближает увеличение производства вакцин: к середине 2022 года прививок от коронавируса, в том числе бустерных доз для ревакцинации, хватит для всего человечества. Гендиректор компании по производству американской вакцины также убежден, что прививки станут доступны даже для грудных детей.

Бансел говорит, что те, кто не стал вакцинироваться, будут иммунизированы естественным путем — переболеют, ведь штамм "Дельта" очень заразен.

"Таким образом, мы окажемся в ситуации, аналогичной ситуации с гриппом. Вы можете сделать прививку и хорошо провести зиму. Не сделаете этого и рискуете заболеть и, возможно, даже оказаться в больнице", — говорит эксперт, полагая, что на следующий год будет доступно 2-3 млрд доз "Модерны" во всем мире.

Сейчас в компании обновляют вакцину, чтобы сделать ее более эффективной против мутации "Дельта".

Напомним, ВОЗ изменила мнение о третьей дозе вакцины от COVID-19 и начала рекомендовать ее людям из групп риска.