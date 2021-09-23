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Какие симптомы у Дельта-штамма коронавируса и как он повлиял на ход пандемии

Автор
Дмитрий Симоненко
Дата публикации
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Автор
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Дельта-штамм коронавируса Новость обновлена 23 сентября 2021, 16:38
Дельта-штамм коронавируса

Насколько опасен дельта-вариант и как его диагностировать?

Много раз говорилось о том, что появление коронавируса типа "Дельта" изменило ход пандемии. Он более заразен, чем предыдущие варианты, и быстро стал доминирующим вариантом во всем мире. А поскольку вакцины против него менее эффективны, необходимость в повторных вакцинациях также стала предметом обсуждения.

Недавняя статья на сайте Aljazeera рассказывает о том, изменились ли симптомы коронавирусной инфекции при появлении дельта-варианта. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Новое исследование показало, что симптомы инфекции несколько изменились. По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее распространенными симптомами дельта штамма COVID являются:

  1. Новый или постоянный кашель.
  2. Лихорадка или повышение температуры.
  3. Потеря обоняния или вкуса.
  4. Усталость.
Важно понимать весь спектр симптомов заболевания
Важно понимать весь спектр симптомов заболевания

Проводившиеся ранее исследования общих симптомов COVID показали, что у полностью вакцинированных людей, могут наблюдаться:

  1. Головная боль
  2. Насморк
  3. Чихание
  4. Боль в горле
  5. Потеря запаха

Для тех, кто не прививался, пятью основными симптомами могут быть:

  1. Головная боль.
  2. Боль в горле.
  3. Насморк
  4. Лихорадка.
  5. Постоянный кашель.

Очевидно, что тестирования будут продолжены и, в случае необходимости, людей будут отправлять на изоляцию. Поэтому важно понимать весь спектр симптомов заболевания дельта-штаммом.

Социальные сети, как источник информации и дезинформации

Мы живем в мире, где у каждого есть свое мнение, которым можно мгновенно поделиться с миллионами людей по всему миру через социальные сети. Это может быть полезно при получении фактической информации. Люди могут взглянуть на какое-то событие как бы изнутри. Совсем недавно это помогло пролить свет на тяжелое положение женщин в Афганистане. Однако в то же время социальные сети могут использоваться для распространения историй, содержащих неточности, а в случае вакцин COVID-19 — дезинформацию.

Искажение информации о вакцинах - часть теории заговора
Искажение информации о вакцинах - часть теории заговора

Никогда еще вакцины не вызывали таких разногласий, как сегодня.

Сложно не понимать важность вакцин. С момента их создания они спасли жизни миллионов людей во всем мире и несут ответственность за искоренение таких болезней, как оспа, и значительное снижение заболеваемости полиомиелитом.

Новые технологии и их противники

Относительно новая технология мРНК используется в некоторых вакцинах против COVID-19. В настоящее время эту технологию исследуют в надежде, что она может помочь положить конец и другим заболеваниям, таким как малярия.

Всегда были люди, которые выступали против вакцин. И у них есть свои поклонники, которые аплодируют им и агитируют окружающих не вакцинироваться. Основным доводом является утверждение о том, что пандемия — это обман и часть более широкого зловещего плана по перезагрузке мирового порядка и тотальному контролю над населением.

Конечно же, это разозлило тех, кто лично пострадал от коронавируса, медицинских работников, которые работали в режиме 24/7, чтобы заботиться о больных, и ученых, которые активизировали свои усилия, чтобы придумать потенциальные методы лечения и лекарства.

Во многих странах наблюдались публичные демонстрации против запретов и мер социального дистанцирования, а также митинги против вакцинации. Некоторые даже видели, как медицинские учреждения, где проходят лечение пациенты с COVID или где проводится вакцинация, подвергаются актам вандализма. В некоторых случаях медицинские работники подвергаются жестокому обращению и угрозам.

Как же мы дошли до этого?

На начальных этапах пандемии люди, казалось, объединились. Было чувство единства против невидимого вируса, который представлял реальную угрозу для всех нас. Люди поддерживали медицинских работников, а в некоторых странах даже наблюдались организованные "аплодисменты" тем, кто рисковал жизнью, работая на "передовой".

Но со временем разные группы людей по-разному переживали пандемию. В целом взрослые попадали в три лагеря:

  1. Тех, кто напрямую пострадал от болезни, вызванной COVID, в том числе тех, кто работает на "передовой".
  2. Те, кого коснулись только экономические последствия пандемии.
  3. Те, кто считает, что пандемия их не затронет — люди, которые игнорировали советы или жили таким образом, чтобы ограничения не коснулись их.

Шло время, экономический ущерб и психологическая подавленность становились все сильнее.

Затем появились вакцины

Изначально прием был положительным. Наконец-то у нас появился инструмент, который потенциально может предвещать начало конца пандемии. Люди были полны надежды. Но вскоре противники вакцинации выскочили в интернет и начали распространять дезинформацию о себе, пытаясь помешать вакцинации.

Люди, которые выступают против вакцин, особенно громко заявляют о себе. Противники вакцинации увидели, что людей поддерживающих их достаточно много и их число увеличивается.

Мы не должны игнорировать роль новостных агентств в поощрении этого конфликта на протяжении всей пандемии. Новостные каналы теперь, как правило, полагаются на статьи с кликбейтами и горячие телевизионные дебаты, чтобы привлечь внимание зрителей.

Нет сомнений в том, что пандемия разделила нас по многим причинам. На выздоровление потребуется время и руководство со стороны ответственных лиц. Есть отдельные люди, крупные организации и даже целые страны, которые выиграют от углубления этих разногласий. Удастся ли им добиться успеха, еще неизвестно.

Теги:
#Симптомы #Пандемия #Коронавирус #дельта-штамм
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