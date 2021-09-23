Какие симптомы у Дельта-штамма коронавируса и как он повлиял на ход пандемии

Насколько опасен дельта-вариант и как его диагностировать?

Много раз говорилось о том, что появление коронавируса типа "Дельта" изменило ход пандемии. Он более заразен, чем предыдущие варианты, и быстро стал доминирующим вариантом во всем мире. А поскольку вакцины против него менее эффективны, необходимость в повторных вакцинациях также стала предметом обсуждения.

Недавняя статья на сайте Aljazeera рассказывает о том, изменились ли симптомы коронавирусной инфекции при появлении дельта-варианта. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Новое исследование показало, что симптомы инфекции несколько изменились. По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее распространенными симптомами дельта штамма COVID являются:

Новый или постоянный кашель. Лихорадка или повышение температуры. Потеря обоняния или вкуса. Усталость.

Важно понимать весь спектр симптомов заболевания

Проводившиеся ранее исследования общих симптомов COVID показали, что у полностью вакцинированных людей, могут наблюдаться:

Головная боль Насморк Чихание Боль в горле Потеря запаха

Для тех, кто не прививался, пятью основными симптомами могут быть:

Головная боль. Боль в горле. Насморк Лихорадка. Постоянный кашель.

Очевидно, что тестирования будут продолжены и, в случае необходимости, людей будут отправлять на изоляцию. Поэтому важно понимать весь спектр симптомов заболевания дельта-штаммом.

Социальные сети, как источник информации и дезинформации

Мы живем в мире, где у каждого есть свое мнение, которым можно мгновенно поделиться с миллионами людей по всему миру через социальные сети. Это может быть полезно при получении фактической информации. Люди могут взглянуть на какое-то событие как бы изнутри. Совсем недавно это помогло пролить свет на тяжелое положение женщин в Афганистане. Однако в то же время социальные сети могут использоваться для распространения историй, содержащих неточности, а в случае вакцин COVID-19 — дезинформацию.

Искажение информации о вакцинах - часть теории заговора

Никогда еще вакцины не вызывали таких разногласий, как сегодня.

Сложно не понимать важность вакцин. С момента их создания они спасли жизни миллионов людей во всем мире и несут ответственность за искоренение таких болезней, как оспа, и значительное снижение заболеваемости полиомиелитом.

Новые технологии и их противники

Относительно новая технология мРНК используется в некоторых вакцинах против COVID-19. В настоящее время эту технологию исследуют в надежде, что она может помочь положить конец и другим заболеваниям, таким как малярия.

Всегда были люди, которые выступали против вакцин. И у них есть свои поклонники, которые аплодируют им и агитируют окружающих не вакцинироваться. Основным доводом является утверждение о том, что пандемия — это обман и часть более широкого зловещего плана по перезагрузке мирового порядка и тотальному контролю над населением.

Конечно же, это разозлило тех, кто лично пострадал от коронавируса, медицинских работников, которые работали в режиме 24/7, чтобы заботиться о больных, и ученых, которые активизировали свои усилия, чтобы придумать потенциальные методы лечения и лекарства.

Во многих странах наблюдались публичные демонстрации против запретов и мер социального дистанцирования, а также митинги против вакцинации. Некоторые даже видели, как медицинские учреждения, где проходят лечение пациенты с COVID или где проводится вакцинация, подвергаются актам вандализма. В некоторых случаях медицинские работники подвергаются жестокому обращению и угрозам.

Как же мы дошли до этого?

На начальных этапах пандемии люди, казалось, объединились. Было чувство единства против невидимого вируса, который представлял реальную угрозу для всех нас. Люди поддерживали медицинских работников, а в некоторых странах даже наблюдались организованные "аплодисменты" тем, кто рисковал жизнью, работая на "передовой".

Но со временем разные группы людей по-разному переживали пандемию. В целом взрослые попадали в три лагеря:

Тех, кто напрямую пострадал от болезни, вызванной COVID, в том числе тех, кто работает на "передовой". Те, кого коснулись только экономические последствия пандемии. Те, кто считает, что пандемия их не затронет — люди, которые игнорировали советы или жили таким образом, чтобы ограничения не коснулись их.

Шло время, экономический ущерб и психологическая подавленность становились все сильнее.

Затем появились вакцины

Изначально прием был положительным. Наконец-то у нас появился инструмент, который потенциально может предвещать начало конца пандемии. Люди были полны надежды. Но вскоре противники вакцинации выскочили в интернет и начали распространять дезинформацию о себе, пытаясь помешать вакцинации.

Люди, которые выступают против вакцин, особенно громко заявляют о себе. Противники вакцинации увидели, что людей поддерживающих их достаточно много и их число увеличивается.

Мы не должны игнорировать роль новостных агентств в поощрении этого конфликта на протяжении всей пандемии. Новостные каналы теперь, как правило, полагаются на статьи с кликбейтами и горячие телевизионные дебаты, чтобы привлечь внимание зрителей.

Нет сомнений в том, что пандемия разделила нас по многим причинам. На выздоровление потребуется время и руководство со стороны ответственных лиц. Есть отдельные люди, крупные организации и даже целые страны, которые выиграют от углубления этих разногласий. Удастся ли им добиться успеха, еще неизвестно.