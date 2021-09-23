Коронавирус у детей: какие симптомы проявляют себя в первую очередь и что с этим делать

Течение коронавируса у детей заподозрить почти невозможно

Украина с четверга, 23 сентября, перешла в "желтую" зону карантина с новым рекордом заболеваемости коронавирусом. При этом среди 7866 новых случаев за сутки заболели 667 детей. Вопрос своевременной диагностики коронавируса и его дальнейшего течения очень волнует родителей, а в связи со всплеском заболеваемости оно стало еще более актуальным.

Об этом рассказала врач-иммунолог Инна Цимбалюк на своей странице в Instagram.

По словам иммунолога, наибольшую опасность коронавирус несет для лиц, имеющих сопутствующие заболевания — гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, сахарный диабет, первичные иммунодефициты, онкологические болезни и т.д. Такие пациенты нуждаются в обязательной вакцинации от коронавируса.

Что касается детей, то коронавирус у них может протекать совершенно по-разному, а обычные анализы его не показывают.

Симптомы COVID-19 у детей также различны: на первых этапах может наблюдаться тошнота, снижение аппетита, выделения из носа, вздутие живота, позднее может появляться сухой кашель и повышаться температура, на 10-11 день исчезает и остается только влажный кашель.

При этом "Дельта" — штамм коронавируса проявляет себя сразу кишечными расстройствами (рвота, понос, тошнота), и насморк у детей при этом штамме наблюдается месяц. Другие проявления являются стандартными.

Иммунолог отмечает, что заподозрить коронавирус у детей самостоятельно почти невозможно, ведь он маскируется под различные проявления ОРВИ. Поэтому следует обязательно консультироваться с врачом и делать ПЦР-тест.

Кроме того, Инна Цимбалюк дала несколько советов по укреплению иммунитета ребенка и лечению коронавируса:

Ранее "Телеграф" сообщал, с чего начинается и как развивается коронавирус штамма "Дельта" — симптомы по дням в инфографике.