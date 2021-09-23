Из-за ковида люди перестали получать от жизни удовольствие и живут в атмосфере страха

Наше психическое здоровье требует такого же ухода, как и физическое – настаивают врачи

Акцентируя свое внимание на своем физическом здоровье, мы порой забываем о важной составляющей человека – его психике. Психическое здоровье требует не меньшего внимания и заботы для того, чтобы оставаться здоровым и счастливым.

Недавняя статья на сайте Aljazeera рассказывает о том, какое воздействие на психику человека оказывает пандемия коронавируса. Своими наблюдениями делятся практикующие врачи. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Психическое здоровье было постоянной проблемой на протяжении всей пандемии. С самого начала встречались пациенты, которые так беспокоились о заражении вирусом, что у них начали проявляться симптомы тревоги и изменившееся настроение. Встречались также обострения симптомов у людей, живущих с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) (заболевание, вызывающее навязчивые мысли – прим.ред.), поскольку постоянные сообщения о гигиене и чистке поверхностей пагубно сказывались на их психическом здоровье, и многим из них пришлось обратиться за медицинской помощью.

Иногда пациентов преследуют навязчивые мысли

В последнее время врачи наблюдают долгосрочные последствия пандемии для психического здоровья пациентов. Некоторые потеряли близких и теперь страдают от симптомов депрессии, выходящих за рамки тех, которые обычно наблюдаются как реакция на утрату. Есть молодые люди, страдающие тревогой при мысли о возвращении в школу и университет. Есть люди, которые испытали финансовые затруднения в результате многократных изоляций, чье психическое здоровье ухудшилось.

Изоляция в некоторых случаях разрушительно действует на психику

Проблемы с психическим здоровьем могут поразить любого из нас в любой момент нашей жизни. Важно распознать симптомы и обратиться за помощью. Существует множество симптомов тревоги и депрессии, как физических, так и психических, но наиболее частыми из них являются:

Постоянное чувство грусти или плохого настроения

Чувство безнадежности или слезы

Отсутствие мотивации или интереса к вещам, которые вам раньше нравились

Отсутствие удовольствия от жизни

Постоянное нахождение на грани или постоянное чувство страха

Для некоторых людей тревога или депрессия могут стать настолько серьезными, что у них возникают мысли о причинении вреда себе.

Некоторые пациенты показали склонность к нанесению вреда себе

Физические симптомы могут включать усталость, учащенное сердцебиение, головокружение и одышку.

Какими бы ни были ваши симптомы, важно поговорить о них с кем-нибудь, желательно с медицинским работником.

Важно распознать тот момент, когда нужно обратиться за помощью к психологу

Доступно множество вариантов лечения, и эксперты будут работать с вами, чтобы решить, что лучше для вас. Это может быть разговорная терапия, социальные предписания — например, упражнения и природные средства по рецепту, или лекарства, или это может быть комбинация этих вещей.

Важно думать о психическом здоровье так же, как вы думаете о физическом здоровье: относитесь к этому серьезно и каждый день делайте что-то, чтобы поддерживать свой разум здоровым.

Было доказано, что ежедневные упражнения, времяпрепровождение в зеленых зонах и разговоры о своем самочувствии помогают при плохом психическом здоровье. Не преуменьшайте значение своих симптомов — они важны, и медицинские работники отнесутся к вам серьезно, если вы откроетесь им.