Укр

Интервальное голодание угрожает организму? Марина Боржемская рассказала, как это работает

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
Как интервальное голодание влияет на организм Новость обновлена 25 сентября 2021, 10:41
Как интервальное голодание влияет на организм

Тренер рассказала, что может случиться с организмом при периодическом голодании.

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее рассказала как понять что у Вас проблемы с питанием, решила расставить все точки над и в вопросе об интервальном голодании, так как этот вид похудения становится все популярней.

На своей странице в Инстаграм Марина высказала свое мнение об этом способе сбросить лишний вес.

Как работает интервальное голодание:

24 часа в сутки делятся на два окна. В одном умещаются все приёмы пищи в день, а во втором происходит голодание. Размер этих окон может быть разный:

  • 12/12
  • 14/10
  • 24/24

Но самым популярным вариантом голодания считается 16/8. Это значит, что употреблять пищу можно в течение 8 часов в день, а на остальные 16 приходится период голодания.

Есть ли вред от интервального голодания?

  • Могут начаться головокружения и боли из-за стресса в изменении рациона питания.
  • Может появиться дискомфорт в желудке, изжога и отрыжка.
  • Вас могут начать беспокоить желудок или кишечник из-за расстройства процесса пищеварения.
  • Организм может включить обратную функцию и минимизировать расход жировой ткани.

"Не могу поддержать приверженцев такой схемы питания, поскольку считаю, что самое главное правило жизни – не ограничивать себя и не ставить в рамки. Я за правильное питание и спорт" — пишет Боржемская.

Ранее "Телеграф" сообщал об особенностях правильного питания, которое поможет оставаться здоровым, а также может посодействовать избавлению от лишних килограммов.

Теги:
#Здоровье #Питание #Здоровое питание #Вред #Правильное питание #Польза #Здоровье организма #Марина Боржемская #Интервальное голодание
Вера Платонова
Интервью
Глава Visa Украина Вера Платонова: Если бы я была студенткой с 1000 долларов в руках, вложила бы их в обучение джиджитал-маркетингу
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вера Платонова
Глава Visa Украина Вера Платонова: Если бы я была студенткой с 1000 долларов в руках, вложила бы их в обучение джиджитал-маркетингу
Дата публикации
Категория
Магнитные бури
Землю накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать и как уберечься
Дата публикации
Категория
В Украине становится все больше водителей с каждым годом
Водительские права в Украине будут выдавать по-новому: что изменится
Дата публикации
Категория
В Норвегии больше не будут носить маски и ограничивать население карантином
Вторая страна Евросоюза вернулась к доковидной жизни: что мешает Украине
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра