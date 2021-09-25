Интервальное голодание угрожает организму? Марина Боржемская рассказала, как это работает

Тренер рассказала, что может случиться с организмом при периодическом голодании.

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее рассказала как понять что у Вас проблемы с питанием, решила расставить все точки над и в вопросе об интервальном голодании, так как этот вид похудения становится все популярней.

На своей странице в Инстаграм Марина высказала свое мнение об этом способе сбросить лишний вес.

Как работает интервальное голодание:

24 часа в сутки делятся на два окна. В одном умещаются все приёмы пищи в день, а во втором происходит голодание. Размер этих окон может быть разный:

12/12

14/10

24/24

Но самым популярным вариантом голодания считается 16/8. Это значит, что употреблять пищу можно в течение 8 часов в день, а на остальные 16 приходится период голодания.

Есть ли вред от интервального голодания?

Могут начаться головокружения и боли из-за стресса в изменении рациона питания.

Может появиться дискомфорт в желудке, изжога и отрыжка.

Вас могут начать беспокоить желудок или кишечник из-за расстройства процесса пищеварения.

Организм может включить обратную функцию и минимизировать расход жировой ткани.

"Не могу поддержать приверженцев такой схемы питания, поскольку считаю, что самое главное правило жизни – не ограничивать себя и не ставить в рамки. Я за правильное питание и спорт" — пишет Боржемская.

Ранее "Телеграф" сообщал об особенностях правильного питания, которое поможет оставаться здоровым, а также может посодействовать избавлению от лишних килограммов.