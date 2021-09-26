Госпитализированных все больше: свежая сводка COVID-19 в Украине на 26 сентября

Наибольшее число новых больных в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях

На утро воскресенья, 26 сентября, в Украине зафиксировали рекордный рост тяжелых случаев коронавируса, — за прошлые сутки было госпитализировано более 2,3 тысяч человек.

Об этом говорится в утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что средняя суточная заболеваемость несколько спала, как и число выздоровевших, что является традиционным для выходных дней, однако уровень госпитализаций наоборот подскочил — до этого он ни разу за неделю не был так высок.

Всего за сутки зарегистрировали:

4 647 новых случаев;

2 325 госпитализированных;

69 смертей;

983 выздоровевших.

Лидеры по числу новых заболевших — Харьковщина, Днепропетровщина, Одесчина, Черновицкая и Тернопольская области.

Как сообщал "Телеграф", накануне на Закарпатье разгорелся скандал вокруг того, что инфицированных коронавирусом селили в одни палаты с другими больными, не имеющими COVID-19.