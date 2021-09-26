Укр

Госпитализированных все больше: свежая сводка COVID-19 в Украине на 26 сентября

Автор
Валерия Куценко
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Автор
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Статистика заболеваемости COVID-19 на 26.09.2021 Новость обновлена 26 сентября 2021, 08:26
Статистика заболеваемости COVID-19 на 26.09.2021

Наибольшее число новых больных в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях

На утро воскресенья, 26 сентября, в Украине зафиксировали рекордный рост тяжелых случаев коронавируса, — за прошлые сутки было госпитализировано более 2,3 тысяч человек.

Об этом говорится в утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что средняя суточная заболеваемость несколько спала, как и число выздоровевших, что является традиционным для выходных дней, однако уровень госпитализаций наоборот подскочил — до этого он ни разу за неделю не был так высок.

Всего за сутки зарегистрировали:

  • 4 647 новых случаев;
  • 2 325 госпитализированных;
  • 69 смертей;
  • 983 выздоровевших.

Лидеры по числу новых заболевших — Харьковщина, Днепропетровщина, Одесчина, Черновицкая и Тернопольская области.

Как сообщал "Телеграф", накануне на Закарпатье разгорелся скандал вокруг того, что инфицированных коронавирусом селили в одни палаты с другими больными, не имеющими COVID-19.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19
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