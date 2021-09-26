Укр

Уже пять областей Украины находятся в "оранжевой" зоне

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
57
В Кировоградской области повысился уровень госпитализаций Новость обновлена 26 сентября 2021, 10:15
В Кировоградской области повысился уровень госпитализаций

Среди регионов "оранжевой" зоны высокий уровень заболеваемости сейчас в Тернопольской и Донецкой областях.

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 сентября, уже пять областей соответствуют "оранжевой" карантинной зоне. В список добавилась еще Кировоградская область.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно опубликованным данным, в настоящее время "оранжевой" карантинной зоне соответствуют Днепропетровская, Тернопольская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области. Последняя только вошла в этот список, ведь в регионе увеличилось количество госпитализаций. Норма составляет 50%, а в Кировоградской области показатель достигает 64,5%.

Стоит отметить, что в Тернопольской и Черкасской областях уровень госпитализаций выше почти вдвое, чем нужно. В первой он составляет 94,5%, а во второй 95,2%. Немного ниже показатель в Донецкой области — 84,5%.

Самый высокий уровень заболеваемости сейчас в Тернопольской области (261), на втором месте Донецкая (220). Почти одинаково в Черкасской (183) и Днепропетровской (184) областях. В Кировоградской области показатель заболеваемости пока не так высок (42).

Статистика украинских регионов по COVID-19
Статистика украинских регионов по COVID-19

Несмотря на то, что эти регионы отвечают "оранжевой" зоне, в них продолжают действовать ограничения "желтой". Дополнительные запреты могут вводить разве что местные власти.

В настоящее время для работы общественных заведений очень важно наличие по крайней мере "желтого" сертификата о вакцинации от COVID-19, подтверждающего принятие одной дозы двухдозной прививки. При наличии документов у 80% работников и посетителей спортзалов, кафе, ресторанов, все запреты отменяться. То же самое касается и учебных заведений.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выход Украины из "зеленой" зоны повлиял на работу общественного транспорта.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Covid-19 #Оранжевая зона
Александр Усик
Бокс
"В президенты!" Как украинцы восприняли победу Усика в поединке с Джошуа
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Усик
"В президенты!" Как украинцы восприняли победу Усика в поединке с Джошуа
Дата публикации
Категория
Статистика заболеваемости COVID-19 на 26.09.2021
Госпитализированных все больше: свежая сводка COVID-19 в Украине на 26 сентября
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Усик вынес Джошуа и отобрал пояса: хроника боя
Дата публикации
Категория
Игорь Кондратюк
Кондратюк о выступлениях российских звезд в Украине: "Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают"
Дата публикации
Категория
Перед спикером Рады стоит непростой выбор
Разумкова ставят перед политическим выбором - подставиться самому или рисковать отставкой