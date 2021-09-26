Уже пять областей Украины находятся в "оранжевой" зоне

Среди регионов "оранжевой" зоны высокий уровень заболеваемости сейчас в Тернопольской и Донецкой областях.

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 сентября, уже пять областей соответствуют "оранжевой" карантинной зоне. В список добавилась еще Кировоградская область.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно опубликованным данным, в настоящее время "оранжевой" карантинной зоне соответствуют Днепропетровская, Тернопольская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области. Последняя только вошла в этот список, ведь в регионе увеличилось количество госпитализаций. Норма составляет 50%, а в Кировоградской области показатель достигает 64,5%.

Стоит отметить, что в Тернопольской и Черкасской областях уровень госпитализаций выше почти вдвое, чем нужно. В первой он составляет 94,5%, а во второй 95,2%. Немного ниже показатель в Донецкой области — 84,5%.

Самый высокий уровень заболеваемости сейчас в Тернопольской области (261), на втором месте Донецкая (220). Почти одинаково в Черкасской (183) и Днепропетровской (184) областях. В Кировоградской области показатель заболеваемости пока не так высок (42).

Статистика украинских регионов по COVID-19

Несмотря на то, что эти регионы отвечают "оранжевой" зоне, в них продолжают действовать ограничения "желтой". Дополнительные запреты могут вводить разве что местные власти.

В настоящее время для работы общественных заведений очень важно наличие по крайней мере "желтого" сертификата о вакцинации от COVID-19, подтверждающего принятие одной дозы двухдозной прививки. При наличии документов у 80% работников и посетителей спортзалов, кафе, ресторанов, все запреты отменяться. То же самое касается и учебных заведений.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выход Украины из "зеленой" зоны повлиял на работу общественного транспорта.