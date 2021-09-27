Такого не было со времен Второй мировой войны: ученые озвучили еще одно последствие COVID-19

Наибольшее сокращение жизни характерно для представителей мужского пола.

Коронавирус стал причиной масштабного сокращения населения в странах США, Европы и Чили. Такое снижение продолжительности жизни не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "The Guardian".

Соответствующие выводы после проведения исследования сделали ученые Оксфордского центра демографических наук. Ученые проанализировали уровень смертности в 29 странах Европы, США и Чили. Они узнали, что наибольшее сокращение жизни произошло в 2020 году, когда только появилась пандемия.

Таким образом, ученые обнаружили, что из 29 стран в 27 произошло снижение продолжительности жизни. В каждой из них причиной был коронавирус.

По словам ученых, наибольшее сокращение жизни наблюдается в США среди представителей мужского пола. Если сравнивать с 2019 годом, то их жизнь стала короче на 2,2 года. Следующая страна после штатов — Литва, в которой мужчины стали жить меньше на 1,7 года.

Согласно заявлению одного из исследователей, доктора Хосе Мануэль Абурто, в странах Западной Европы, например Испании, Англии или Уэльса, такое сокращение жизни было характерно только во времена Второй мировой войны.

Также ученый отметил, что некоторые страны годами пытались улучшить ситуацию, но пандемия снова стала причиной снижения продолжительности жизни.

"Женщины в восьми странах и мужчины в 11 странах понесли убытки, превышающие год", — рассказал ученый о сокращении жизни в разных странах мира.

Ранее "Телеграф" сообщал об уровне заболеваемости COVID-19 в соседних с Украиной Беларуси, Польши, Венгрии и России. В последней стране показатели смертности от коронавируса бьют рекорды.