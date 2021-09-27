В Минздраве рассказали, как переносят "Дельту" вакцинированные и непривитые пациенты

Специфические признаки штамма "Дельта", такие как кишечные расстройства, могут наблюдаться не у всех больных, а только в незначительной части.

Люди, вакцинированные от COVID-19, легче переносят течение заболевания штамма "Дельта", чем те, кто не получил прививку. Важно то, что симптомы этого варианта коронавируса отличаются от начальной инфекции.

Об этом в интервью "РБК Украина" сообщает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Сейчас люди часто даже не подозревают о том, что в них может быть коронавирус, когда имеют насморк, расстройства желудка. Многие не знают, что симптомы штамма "Дельта" отличаются от первоначального варианта заболевания.

Кузин отмечает, что все, кто имеет первые признаки острой респираторной вирусной инфекции, например температуру или слабость, должны пройти лабораторное исследование. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что это не коронавирус и не заразить других людей, если результат теста положительный.

Санврач подтвердил, что ход и начальные симптомы "Дельты" отличаются от признаков первого варианта коронавируса. По его словам, официальное разъяснение от Минздрава для украинцев появится после того, как там соберут доказательную информацию о симптомах или получат официальное заявление от ВОЗ.

Кузин также отметил, несмотря на то, что штамм "Дельта" имеет новые признаки, они проявляются не у всех. Согласно информации других стран, котрые столкнулись с волной нового штамма, кишечные расстройства наблюдались не у 100% больных, а только в 5-7% от общего количества.

Главный санврач говорит, что обычно коронавирус, в том числе дельта-штамм, начинается с насморка, слабости, повышенной температуры тела, то есть признаков острой респираторной вирусной инфекции. Что касается вакцинированных людей, то в них течение заболевания будет легче, они будут иметь стертую субклиническую форму болезни, говорит Кузин.

Ранее "Телеграф" сообщал о появлении нового штамма коронавируса С.1.2, который обнаружили в Южной Африке и других странах.