Пик заболеваемости COVID-19 в Украине случится раньше, чем ожидалось - в Минздраве озвучили примерные даты

Всплеск заболевания можно оттянуть благодаря вакцинации.

В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на ноябрь, однако учитывая значительное количество новых больных, ситуация может ухудшиться еще в октябре.

Об этом в интервью "РБК Украина" сообщает главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Он отметил, что в Минздраве готовились к нагрузке системы здравоохранения в ноябре или декабре этого года. Однако вследствие резкого увеличения количества новых больных коронавирусом, можно предположить, что пик заболеваемости начнется еще раньше.

Кузин отметил, что нельзя точно сказать, насколько раньше это будет, ведь сейчас ситуация с заболеваемостью очень не стабильна, инфекция быстро развивается.

По словам Кузина, в настоящее время в Минздраве могут точно сказать, что пик коронавируса будет в ноябре, но распространится ли он на октябрь и декабрь, пока неизвестно.

Также главный санврач отметил, что оттянуть всплеск заболевания можно только благодаря вакцинации.

Согласно словам Кузина, в Минздраве специально решили сделать меньше интервалы между двумя дозами прививки, чтобы все желающие успели принять вакцину к повышению уровня заболеваемости.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в настоящее время уже пять областей Украины отвечают "оранжевой" карантинной зоне из-за высокого уровня заболеваемости и значительного количества госпитализаций.