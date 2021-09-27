Переболевшим коронавирусом нужно вакцинироваться обязательно: ученые сделали неожиданное открытие

Вакцинацию стоит пройти даже тем, кто уже переболел COVID-19.

Даже переболевшие COVID-19 люди имеют больше шансов заразиться повторно в сравнении с теми, кто прошел полный курс вакцинации.

Об этом свидетельствуют данные исследования, обнародованного Центром отслеживания и предотвращения болезней США (CDC).

Исследование проводилось в мае-июне 2021 года среди переболевших в 2020 году жителей штата Кентукки. Результат показал, что те из них, кто после этого прошел полный курс вакцинации имеют в 2,34 раза меньшие шансы заразиться повторно в сравнении с невакцинированными людьми.

При этом было установлено, что вакцинация усиливает иммунный ответ на инфекцию даже если человек не был ранее заражен конкретным штаммом коронавируса. В то же время иммунитет людей, которые были инфицированы первым обнаруженным штаммом, мог давать ослабленную реакцию на штамм "Бета" или вовсе ее не давать.

"Всем подходящим (для иммунизации, — ред.) людям должна быть предложена вакцинация, в том числе тем, кто в прошлом был инфицирован SARS-CoV-2, чтобы снизить риск заражения в будущем", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что пандемия привела к заметному снижению продолжительности жизни людей. При том таких показателей не наблюдалось со времен Второй мировой войны.