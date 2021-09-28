Появилось новое лекарство от ковида, которое снижает риск смерти почти на 80%
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По своей сути новый препарат — это антитело, которое ослабляет коронавирус в человеческом организме
В Японии одобрили новый препарат британского производства, который снижает риск смерти от коронавируса на 79%.
Об этом пишет NHK.
Сообщается, что инновационный препарат "Сотровимаб", который будет выпускать фармацевтическая компания GlaxoSmithKline, предназначен для лечения легких и средних форм ковида, когда пациентам еще не требуется кислород.
Японские эксперты признали эффективность и безопасность этого лекарства — по своей сути нейтрализующего антитела, которое ослабляет коронавирус в человеческом организме. Вводят его внутривенно, но только тем людям, у которых есть риск перехода болезни в тяжелую форму.
Известно, что "Сотровимаб" прошел множественный испытания, а до признания Японией его одобрили в США для экстренного применения. Уже доказано, что препарат снижает риск смерти и госпитализаций на 79%.
Напомним, привезенные в Украину инновационные препараты Bamlanivimab и Etesevimab имеют ряд особенностей в применении и не показали эффективности против новых штаммов коронавируса.
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