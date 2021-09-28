Таблетка от Covid-19: появится ли это чудо-лекарство?

Covid-19 можно будет лечить простыми таблетками при первых же симптомах

Ранее эксперты заявляли, что пандемия завершится через год, но при этом коронавирус продолжит мутировать. А чтобы люди смогли вернуться к нормальной жизни, как до пандемии, нужно будет прививаться против ковида раз в год.

Агентство CNN опубликовало статью, в которой рассказывает о том, как идут испытания новых лекарств от коронавируса. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

История семьи Келли

В июне Миранда Келли из Сиэтла сдала тест на Covid-19. Результат оказался положительным. Через день после этого она вдруг почувствовала себя так, что испугалась. В 44 года у Келли из-за диабета и высокого кровяного давления возникли проблемы с дыханием. Симптомы были достаточно серьезными, и она оказалась в отделении неотложной помощи.

Когда ее муж, 46-летний Джо, тоже заболел, она не на шутку забеспокоилась, особенно за их пятерых подростков.

"Надеюсь, мы не окажемся на аппаратах искусственной вентиляции легких. У нас же есть дети. Кто же будет растить их?", — подумала она.

Но семья Келли сразу после постановки диагноза согласилась принять участие в клиническом исследовании в близлежащем центре исследования рака Фреда Хатча. Это испытание является частью международных усилий по тестированию противовирусного лечения, способного остановить Covid на ранней стадии его развития.

На следующий день супруги принимали по четыре таблетки дважды в день. Хотя им не сказали, получили ли они активное лекарство или плацебо, через неделю, по их словам, их состояние улучшилось. Через две недели они выздоровели.

"Я не знаю, получили ли мы лечение, но мне кажется, что получили, — сказала Миранда Келли, — У нас были все эти основные симптомы, но мне кажется, что выздоровление было очень быстрым".

Семья Келли участвует в разработке препарата, который может стать следующим шансом в мире для предотвращения ковида. Ежедневно они принимали таблетки, которые могут бороться с вирусом на ранней стадии после диагностики и, возможно, предотвратить развитие симптомов после заражения.

Противовирусные препараты

"Оральные противовирусные препараты способны не только сократить продолжительность синдрома Covid-19, но и ограничить передачу вируса людям в семье, если вы уже заболели", — говорит Тимоти Шиан, вирусолог из Университета Северной Каролины-Чапел-Хилл.

Противовирусные препараты уже являются основными средствами лечения других вирусных инфекций, включая гепатит С и ВИЧ. Одним из наиболее известных является Тамифлю, таблетка, которую достаточно часто назначают для сокращения продолжительности гриппа и снижения риск госпитализации.

Препараты, разработанные для лечения и профилактики вирусных инфекций у людей и животных, действуют по-разному в зависимости от типа. Но они могут быть разработаны таким образом, чтобы стимулировать иммунную систему для борьбы с инфекцией. Они блокируют рецепторы, чтобы вирусы не могли проникнуть в здоровые клетки, или снижают количество активного вируса в организме.

Перспективы препаратов от Covid-19

По крайней мере, три перспективных противовирусных препарата для лечения ковида уже проходят клинические испытания. "Результаты этих испытаний ожидаются уже в конце осени или зимой", — сказал Карл Диффенбах, директор отдела СПИДа Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который курирует разработку противовирусных препаратов.

"Я думаю, что в течение следующих нескольких месяцев мы получим ответы на вопрос, на что способны эти таблетки", — сказал Диффенбах.

"Главным фаворитом является препарат от Merck & Co. и Ridgeback Biotherapeutics под названием молнупиравир", — добавил он.

Именно этот препарат тестируется в ходе испытания в Сиэтле, в котором приняли участие Миранда и Джо Келли. Два других препарата — это образец компании Pfizer, известный как PF-07321332, и AT-527, противовирусный препарат, производимый компаниями Roche и Atea Pharmaceuticals.

Они действуют, нарушая способность вируса к репликации в клетках человека. В случае с молнупиравиром фермент, копирующий генетический материал вируса, вынужден делать так много ошибок, что вирус не может размножаться. Это, в свою очередь, снижает вирусную нагрузку пациента, сокращая время заражения и предотвращая опасный иммунный ответ, который может вызвать серьезные заболевания или смерть.

Ремдесивир

На сегодняшний день для лечения ковида одобрен только один противовирусный препарат — ремдесивир. Но он вводится внутривенно пациентам, достаточно больным для госпитализации, и не предназначен для раннего и широкого применения. В отличие от этого, основные исследуемые препараты могут быть упакованы в виде таблеток.

Шихан, который также проводил доклиническую работу над ремдесивиром, возглавил раннее исследование на мышах, которое показало, что молнупиравир может предотвратить раннее заболевание, вызванное SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим ковид. Препарат был открыт в Университете Эмори и позже приобретен компаниями Ridgeback и Merck.

За этим последовали клинические испытания, в том числе раннее испытание с участием 202 участников прошлой весной, которое показало, что молнупиравир быстро снижает уровень инфекционного вируса. В этом месяце исполнительный директор компании Merck Роберт Дэвис заявил, что компания ожидает данные от более крупных испытаний фазы 3 в ближайшие недели, что позволит ей получить разрешение на экстренное использование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами "до конца года".

Дальнейшие исследования

1 сентября компания Pfizer начала комбинированное исследование фазы 2 и 3 своего продукта, а представители компании Atea заявили, что ожидают результатов исследований фазы 2 и фазы 3 позднее в этом году.

По словам Диффенбаха, если результаты будут положительными и будет выдано разрешение на экстренное применение какого-либо препарата, "его распространение может начаться быстро".

Это означает, что миллионы американцев вскоре смогут получить доступ к ежедневному пероральному препарату, в идеале — одной таблетке, которую можно принимать в течение 5-10 дней при первом подтверждении ковидной инфекции.

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"Когда мы придем к этому, идея будет именно такой, — сказал доктор Дэниел Гриффин, эксперт по инфекционным заболеваниям и иммунологии из Колумбийского университета, — Чтобы это было по всей стране, чтобы люди получали препарат в тот же день, когда им поставили диагноз".

"Но противовирусные таблетки не заменят вакцинацию", — говорит Гриффин. Они станут еще одним средством борьбы с ковидом.

Поиск участников клинических испытаний

Одной из проблем быстрой разработки противовирусных препаратов является набор достаточного количества участников для клинических испытаний, каждое из которых должно включать многие сотни людей, говорит д-р Элизабет Дьюк, научный сотрудник Фред Хатч, наблюдающий за испытанием молнупиравира.

Участники должны быть невакцинированными и должны быть зачислены в исследование в течение пяти дней после положительного теста на ковид. В любой день стажеры обзванивают по 100 человек в районе Сиэтла, недавно получивших положительный результат на ковидон, и большинство из них отвечают отказом.

"В общем и целом, существует большое недоверие к научному процессу, — сказал Дюк, — И некоторые люди говорят интернам неприятные вещи".

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Если противовирусные таблетки окажутся эффективными, то следующей задачей будет создание системы распределения, которая сможет быстро доставить их людям, как только у них будет обнаружен положительный результат. Гриффин сказал, что для этого потребуется нечто подобное программе, созданной в прошлом году компанией UnitedHealthcare, которая распространила комплекты Тамифлю среди 200 000 пациентов из группы риска, включенных в планы Medicare Advantage этой страховой компании.

Представители компании Merck предсказали, что компания сможет произвести более 10 миллионов курсов терапии к концу года. Компании Atea и Pfizer не опубликовали аналогичных оценок.