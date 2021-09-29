Эхо COVID-19 - у каждого третьего: от каких симптомов люди страдают даже через полгода после выздоровления

Симптомы коронавируса могут сохранятся даже через 3-6 месяцев после полного выздоровления

Ученые по итогам нового исследования сделали резонансное заявление: у трети переболевших коронавирусом людей хотя бы один из симптомов болезни сохраняется на долгое время. Его можно обнаружить даже через полгода после выздоровления.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на группу экспертов из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC).

В рамках исследования ученые изучили истории болезней 270 тысяч американцев, которые болели 3-6 месяцев назад. У 37% людей оставался хотя бы один длительный симптом ковида:

усталость;

болевые ощущения;

повышенное беспокойство;

депрессия;

проблемы с дыханием и другие.

Чаще всего люди после коронавируса жаловались на депрессию: ее выявили у 15% переболевших людей, которые участвовали в исследовании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сейчас по миру распространяется мутация "Дельта", которая, в основном, поражает молодых людей и детей. Первые симптомы можно почувствовать еще в первые же дни — сначала появляются боли в икрах, насморк, слабость, температура. На 3-5 день болезни у основной массы людей начинают меняться вкусовые ощущения, температура становится еще выше и начинается кашель. В эти же дни могут начаться проблемы с кишечником и тошнота.