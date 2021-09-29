Волна будет расти: ученые прогнозируют более 10 тысяч случаев коронавируса ежедневно уже с середины октября

Заболеваемость среди детей и молодежи также растет

В Украине уже в начале октября суточный прирост больных коронавирусом может превысить 10 000 человек. При этом количество госпитализированных детей и молодых людей остается на высоком уровне.

Такой прогноз сделали в Национальной академии наук Украины.

По мнению ученых, волна коронавируса в Украине будет расти и дальше и уже в середине октября количество новых случаев COVID-19 составит 11 599 или 10 002 человека (в зависимости от метода прогнозирования).

Отмечается, что уже сейчас количество летальных случаев и госпитализаций в два раза превышает показатели, которые были в прошлом году в этот же период. Более того, вдвое увеличилось количество занятых больничных коек с кислородом.

Худшего всего ситуация в Черновицкой области, где количество госпитализированных сравнялось с уровнем прошлогоднего пика заболеваемости. Также в НАН называют сложной ситуацию с коронавирусом в южных и восточных областях, выделяя при этом Харьковскую и Луганскую.

В частности, в Луганской области фиксируют очень высокую летальность и крайне стремительный взлет новых случаев болезни.

Что касается Киева, то в этом году в столице ситуация с коронавирусом несколько лучше, чем в предыдущем году. Это объясняют высоким уровнем вакцинации и большим количеством людей, которые уже перенесли коронавирус.

В общем, смертность от коронавируса по стране составляет около 3%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 9666 новых случаев коронавируса, при этом в 2,5 раза возросло количество госпитализаций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что три области Украины уже оказались на грани «красной» зоны — там растет заболеваемость и заполняются больными кровати в ковид-отделениях.