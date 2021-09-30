Pfizer или Moderna: ученые сравнили эффективность американских вакцин на фоне "Дельты"

Оказалось, пожилые люди имеют более сильную защиту от ковида после вакцинации, нежели естественной иммунизации. А вот среди молодежи дела обстоят иначе

Стали известны результаты нового исследования американских вакцин Moderna и Pfizer, которые сравнили по эффективности.

Об этом со ссылкой на экспертов медцентра по делам ветеранов в Уайт-Ривер-Джанкшн и медшколы Гейзеля в Дартмуте пишет medRxiv.

Ученые проверили защиту от штамма "Дельта" у вакцинированных и переболевших людей разных возрастных категорий. Выяснилось, что у молодежи после двух доз прививок и перенесения ковида защита была примерно одинаковой. А вот люди старше 65-ти имели лучший иммунитет после вакцинации, нежели после болезни.

Летом эксперты работали с 9 539 пациентами, которые заболели "Дельтой", и сравнивали их иммунные реакции с 14 458 и 23 105 пациентами, полностью вакцинированными Moderna и Pfizer за то же время.

Выяснилось, что пенсионеры, привитые мРНК-вакцинами имели лучший иммунитет, чем те, которые приобрели его естественным образом:

риск заболеть повторно оказался ниже на дополнительные 66% (Moderna) и 68% (Pfizer);

шансы попасть в больницу были ниже еще на 61% (Moderna) и 45% (Pfizer);

риск смерти уменьшился на 95% (Moderna) и 99% (Pfizer).

Напомним, глава Pfizer убежден, что пандемия коронавируса завершится уже через год, и рассказал, сколько прививок нужно сделать для защиты.