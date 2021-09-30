Укр

Pfizer или Moderna: ученые сравнили эффективность американских вакцин на фоне "Дельты"

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
62
Обе американские вакцины защитят от смерти и госпитализации
Обе американские вакцины защитят от смерти и госпитализации

Оказалось, пожилые люди имеют более сильную защиту от ковида после вакцинации, нежели естественной иммунизации. А вот среди молодежи дела обстоят иначе

Стали известны результаты нового исследования американских вакцин Moderna и Pfizer, которые сравнили по эффективности.

Об этом со ссылкой на экспертов медцентра по делам ветеранов в Уайт-Ривер-Джанкшн и медшколы Гейзеля в Дартмуте пишет medRxiv.

Ученые проверили защиту от штамма "Дельта" у вакцинированных и переболевших людей разных возрастных категорий. Выяснилось, что у молодежи после двух доз прививок и перенесения ковида защита была примерно одинаковой. А вот люди старше 65-ти имели лучший иммунитет после вакцинации, нежели после болезни.

Летом эксперты работали с 9 539 пациентами, которые заболели "Дельтой", и сравнивали их иммунные реакции с 14 458 и 23 105 пациентами, полностью вакцинированными Moderna и Pfizer за то же время.

Выяснилось, что пенсионеры, привитые мРНК-вакцинами имели лучший иммунитет, чем те, которые приобрели его естественным образом: 

  • риск заболеть повторно оказался ниже на дополнительные 66% (Moderna) и 68% (Pfizer);
  • шансы попасть в больницу были ниже еще на 61% (Moderna) и 45% (Pfizer);
  • риск смерти уменьшился на 95% (Moderna) и 99% (Pfizer).

Напомним, глава Pfizer убежден, что пандемия коронавируса завершится уже через год, и рассказал, сколько прививок нужно сделать для защиты.

Теги:
#Вакцинация #Pfizer #Moderna #Штамм Дельта
Сергей Притула
Политика
Партия Притулы: с кем и за чьи деньги шоумен возвращается в политику
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Притула
Партия Притулы: с кем и за чьи деньги шоумен возвращается в политику
Дата публикации
Категория
Важные новости четверга, 30 сентября
Итоги дня 30 сентября: отзыв Разумкова, обещание Зеленского по тарифам и "обязаловка" по вакцинации
Дата публикации
Категория
Украинским пенсионерам обещают минималку в 3 тысячи гривен
В 2022-м минимальная пенсия в Украине доберется до 3000 грн: кому светит повышение
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Наступление на Разумкова началось: "Слуга народа" запросила подписные листы для снятия спикера Рады
Дата публикации
Категория
В октябре ожидается рост тарифов
Рост тарифов, осенний призыв и штрафы на дорогах – что изменится в Украине с 1 октября