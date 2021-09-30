Чем Pfizer отличается от других вакцин, применяемых в Украине

В Украине используют три типа вакцин.

В разгар прививочной кампания в Украине в Минздраве детально объяснили механизм действия вакцин против COVID-19.

Подробные инфографики Минздрав опубликовал в своем Телеграм-канале.

Как известно, различают три основных подхода к разработке вакцин в зависимости от того, что используют для иммунизации: цельный вирус или бактерию; фрагменты микроорганизма, вызывающие иммунный ответ; только генетический материал, содержащий код для синтеза конкретных белков, а не цельный вирус.

В Украине используют такие типы вакцин:

мРНК-вакцина — Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

векторная (рекомбинантной) — AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio)

инактивированная (вакцина с неактивным вирусом) — CoronaVac / Sinovac Biotech

Как работают разные типы вакцин

Как работает матричная вакцина

Вакцины на основе информационной РНК (Pfizer и Moderna) учат клетки вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения.

После того, как человеку сделали прививку, иРНК попадает в клетки вблизи места инъекции и побуждает их начать выработку того же белка, который обнаружен в возбудителе COVID-19. После чего иммунная система начинает распознавать этот белок и вырабатывать антитела, которые будут бороться с самим вирусов в случае последующего заражения.

Как работает мРНК вакцина

Как работает векторная вакцина

Так называемый "вектор" — это вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.

Как работает векторная вакцина

Как работает инактивированная вакцина

Главным компонентом такой вакцины — нежизнеспособные вирусные частицы. Они не могут вызвать болезнь, но вызывают иммунную реакцию. Это старая, испытанная технология, которая используется для производства многих других вакцин.

Как работает инактивированная вакцина

Следует отметить, что на сегодня вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Вакцинация любой из доступных в Украине вакцин обеспечивает в той или иной степени защиту организма против COVID-19. В случае заражения больной легче переносит заболевание.

Кроме того, следует напомнить, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Так, 30 сентября выявили почти 12 тысяч больных. За минувшие сутки скончались 194 человека.

По всем прогнозам число больных будет возрастать с каждым днем. Суточный прирост больных коронавирусом может превысить 10 000 человек.