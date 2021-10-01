Укр

В Украине остался один "оранжевый" регион: почему улучшилась статистика карантинных зон

Автор
Иванка Гамчук
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В Донецкой области сохраняется высокий уровень госпитализаций Новость обновлена 01 октября 2021, 13:39
В Донецкой области сохраняется высокий уровень госпитализаций

Черновицкая область имеет слишком высокие показатели загруженности коек.

В Украине сократилось количество областей, которые находятся в "оранжевой" карантинной зоне. По состоянию на 1 октября только один регион имеет высокий уровень опасности, хотя недавно было пять.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно официальным данным, в настоящее время "оранжевой" зоне соответствует Черновицкая область. Там уровень заболеваемости составляет 527 человек на 100 тыс. населения, хотя должно быть не более 75 человек. Кроме того, на Буковине высокий показатель госпитализаций — 58,2.

Также в Черновицкой области слишком высокий уровень загруженности коек. Он составляет 67,5%, хотя разрешено максимум 65%. Стоит отметить, что еще днем ранее, 29 сентября, показатель соответствовал норме (64,2%).

Статистика коронавируса в регионах Украины
Статистика коронавируса в регионах Украины

Высокий уровень госпитализаций сейчас имеет Донецкая область. Цифра достигла 66,3% при норме 50%. Однако на Донетчине низкий уровень заболеваемости, поэтому она пока остается в "желтой" зоне.

Напоминаем, что пять дней назад в "оранжевую" зону относили Днепропетровскую, Тернопольскую, Черкасскую, Донецкую и Кировоградскую области. Сейчас показатели в этих регионах изменились в лучшую сторону. Стоит отметить, что Кировоградская область, которая недавно была в "оранжевой" зоне, в настоящее время имеет самый низкий уровень заболеваемости (54).

Ранее "Телеграф" сообщал, что статистика заболеваемости коронавирусом с каждым днем показывает все большие цифры.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Оранжевая зона #желтая зона
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