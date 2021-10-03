Укр

Госпитализированных становится все больше: статистика коронавируса за сутки

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Коронавирус в Украине 3 сентября Новость обновлена 03 октября 2021, 08:27
Коронавирус в Украине 3 сентября

Количество госпитализированных с коронавирусом растет с каждым днем

По состоянию на утро воскресенья, 3 октября, в Украине зафиксировали 7967 новых случаев коронавируса, что на несколько тысяч меньше меньше, чем за предыдущие сутки. Однако, это можно объяснить традиционным спадом, который наблюдается в выходные.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 3300 человек (накануне 2692)
  • летальных исходов — 126 (накануне 203);
  • выздоровели — 1483 человек (до этого 3469).

Количество больных детей за сутки несколько снизилось — зафиксировали 822 случая болезни у несовершеннолетних (сутками ранее было 1104). Также заболели значительно меньше медиков — 88 человек (до этого было 235).

В региональном разрезе наибольшее количество больных зафиксировали в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях. Киев с показателем в 220 случаев в сутки из пятерки лидеров исчез.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2455189 человек;
  • выздоровели — 2263407 человек;
  • летальных исходов — 56 775;

Напомним, по прогнозам ученых уже в середине октября суточное количество больных превысит отметку в 10 000 больных. Судя по статистике за предыдущие дни, этот прогноз Национальной академии наук таки подтверждается.

Вместе с тем, Минфин опубликовал статистику, по данным которой больше всего коронавирусом болеют украинцы в возрасте от 50 до 69 лет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Министерство здравоохранения призывает людей с хроническими болезнями обязательно вакцинироваться от коронавируса.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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