Коронавирус в Украине резко изменил динамику: статистика заболеваемости за сутки

Количество госпитализаций уменьшилось, но жертв ковида по-прежнему много: 114 человек

За сутки воскресенья, 3 октября, в Украине зафиксировали 4 821 новый случай коронавирусной болезни. Среди заболевших - 448 детей и 50 медицинских работников.

Об этом утром в понедельник, 4 октября, сообщает Министерство здравоохранения.

Известно, что за минувшие сутки в Украине с COVID-19 госпитализировали 2 092 человек. Еще 1 116 граждан вчера смогли выздороветь от болезни. Умерли от коронавируса в воскресенье 114 украинцев.

Наибольшее количество случаев зафиксировали в Харьковской области - 592 человека. Высокий уровень заболеваемости в воскресенье наблюдался также в Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

Отметим, что всего за время пандемии коронавирусом заболели более 2 млн 460 тыс. человек, из которых почти 56,9 тыс. украинцев скончались. Выздороветь смогли более чем 2 млн 264 тыс. граждан.

Ранее "Телеграф" сообщал, можно ли людям с хроническими и онкологическими заболеваниями делать прививки от коронавируса.

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