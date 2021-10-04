Укр

При каких симптомах коронавируса нужно срочно обращаться в больницу

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Решение о госпитализации человека может принимать только врач Новость обновлена 04 октября 2021, 13:30
Решение о госпитализации человека может принимать только врач

COVID-19 может провоцировать одышку, боль в груди и нарушения сознания

Очередная волна коронавирусной болезни опасно зависла над Украиной. Несмотря на проведение массовой вакцинации остается большая вероятность подхватить вирус. У каждого человека заболевание протекает по-разному, однако некоторые симптомы могут считаться "стандартными".

Списком признак, которые могут свидетельствовать о вероятном наличии ковида и необходимости госпитализации, поделились в Министерстве здравоохранения Украины.

В ведомстве отмечают, что на стационар в больницы попадают сейчас те пациенты, у которых коронавирус протекает в средней и тяжелой форме. Их отличают несколько особенностей.

Так, у подобных больных диагностируется затрудненность дыхания, одышка даже в спокойном состоянии или признаки дыхательной недостаточности. Кроме этого, пациенты жалуются на боль в груди и понижение сатурации с кислородом в крови до 92%. Также для тяжелой формы коронавируса характерны вероятные нарушения сознания.

Существуют еще и другие симптомы, способные угрожать жизни пациента, однако их определяют конкретно врачи. Медики же и решают, стоит ли забирать в больницу человека, обратившегося за помощью, или ему будет достаточно наблюдения врача на дому.

В Минздраве подчеркивают, что регулярные консультации с семейным врачом могут помочь избежать тяжелых последствий COVID-19.

К слову, за последние сутки в Украине немного уменьшилось количество госпитализаций коронавирусных больных. Однако статистика по умершим все еще достаточно высока — детали в нашем материале.

Также "Телеграф" сообщал, как обстоят дела в Одесской инфекционке, которая одна из первых в регионе столкнулась во вспышкой ковида.

Теги:
#Украина #Минздрав #Симптомы #Коронавирус #Covid-19
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