Смертность за сутки возросла почти втрое: статистика коронавируса в Украине

За сутки коронавирус диагностировали почти у тысячи детей

По состоянию на утро вторника, 5 октября, в Украине зафиксировали 9846 новых случаев коронавируса, что на несколько тысяч больше, чем сутками ранее. После значительного спада, который наблюдался днем ранее, количество новых больных резко подскочило.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По сравнению с предыдущими показателями, в Украине за сутки существенно возросло количество летальных случаев — их стало почти втрое больше. При этом многие пациенты вылечились от COVID-19, а количество госпитализаций, хотя и не существенно, но все-таки снизилось.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализированы — 1881 человек (сутками ранее 2092)

летальных исходов — 317 (до этого — 114)

выздоровели — 4229 человек (днем раньше — 1116).

Кроме того, в число больных в понедельник попали 918 детей и 207 медработников.

В региональном разрезе наибольшее количество случаев зафиксировали в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2469856 человек;

выздоровели — 2268752 лица;

летальных исходов — 57 206;

Как сообщал "Телеграф" ранее, семь областей Украины оказались в шаге от "оранжевой" зоны карантина из-за существенного роста уровня госпитализаций.